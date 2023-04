Eines der besten PS4-Spiele aller Zeiten bekommt ihr gerade für 6 Euro nachgeworfen

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Was kostet Valkyria Chronicles 4? Aktuell gibt es den Titel für nur 5,99 € im Store der PlayStation. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn das Angebot ist nur noch bis kurz nach Mitternacht gültig – also mit dem Ende des 26.04.2023 nicht mehr verfügbar. Danach dürfte der Titel wieder seine üblichen 30 € kosten.

Steam: In einem neuen Spiel mit 91 % positiven Reviews steuert ihr allein eine Raid-Gruppe wie in WoW – Alle meckern und sind hungrig

Gleichzeitig kommen aber Eigenschaften der einzelnen Charaktere hinzu. So können manche Truppenmitglieder sich nicht leiden und bekommen Abzüge auf ihre Werte, wenn sie nah beieinander sind. Andere wiederum sind etwa „Kavaliere“ und laufen zur Höchstform auf, wenn sie weibliche Truppenmitglieder beschützen können. Wieder andere haben womöglich eine Pollen-Allergie und sollten deshalb nicht in Gelände mit vielen Blüten eingesetzt werden.

Was ist Valkyria Chronicles für ein Spiel? Auch wenn Valkyria Chronicles im Herzen ein JRPG ist, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Denn das Kampfsystem erinnert eher an einen Taktik-Strategie-Shooter. So müsst ihr alle Tuppen einzeln über das Schlachtfeld bewegen und taktisch klug positionieren, bevor sie dann zur Waffe greifen. Es mischt also Strategie- und auch Shooter-Elemente.

Insert

You are going to send email to