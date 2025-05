Spieler finden nach hunderten Stunden heraus, dass ein scheinbar nutzloser Zaubertrick in Baldur’s Gate 3 viele Kämpfe leichter machen kann

Man lernt nie aus – auch nicht in Baldur’s Gate 3. Daher kann es auch vorkommen, dass man auch nach mehreren Durchläufen seine Meinung gegenüber unscheinbaren Zaubertricks ändern kann. Einer dieser Tricks wirkt nämlich zunächst nutzlos, aber kann vor allem für Taktiker sehr effektiv sein.

Von welchem Zaubertrick ist die Rede? Es handelt sich um den Zaubertrick „Einfache Illusion“ („Minor Illusion“), den man als Barde, Zauberer, Magier oder Hexenmeister bereits ab Level 1 lernen könnte. Der Zaubertrick beschwört eine einfache Illusion, die Kreaturen in der Nähe zum Nachforschen veranlasst. In Baldur’s Gate 3 ist diese Illusion eine Katze, also ein sehr überzeugendes Lockmittel.

Auf Reddit teilt ein Spieler in einem Post, dass er Einfache Illusion bisher noch nie benutzt habe, doch weitere Nutzer berichten in den Kommentaren, wie wertvoll dieser unscheinbare Zaubertrick tatsächlich sein kann und in welchen Situationen die Illusion besonders scheint.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Eine unscheinbare Ablenkung mit hohem Potenzial

Wie effektiv kann Einfache Illusion in Kämpfen sein? Einfache Illusion wirkt bei der Wahl der Zaubertricks im Vergleich zu anderen effektiver wirkenden Methoden für einen Kampf wie Dröhnende Klinge oder Schauriger Strahl eher unspektakulär.

Der Top-Kommentar von Cyb3rM1nd unter dem Redditpost beschreibt jedoch, wie nützlich Einfache Illusion in Kämpfen sein kann: „Es ist ein wirklich guter Zaubertrick. Falle stellen, Feinde anlocken, Falle auslösen.“ Er fügt hinzu, dass der Trick auch schwierige Kämpfe, wie gegen den herausfordernden Grym in der Adamantschmiede, deutlich leichter machen kann:

„Mit diesem Zaubertrick kannst du den Kampf gegen den Grym ohne Risiko gewinnen – deine einzige Bedrohung sind die Mephits, die keine Herausforderung darstellen. […] Du kannst die Plattform ganz normal absenken und dann mit Nebelschritt oder Schnellreise zurück zur Treppe gehen. Dann kannst du einen beliebigen Fernangriff auf das Ventil und den Hebel machen und den Grym mit einer Einfachen Illusion in die Mitte locken, mit einem Fernangriff den Hammerhebel auslösen und den Grym zerschlagen.“

Wofür kann man den Zaubertrick sonst nutzen? Eine Ablenkungsmethode in Kämpfen kann jedoch auch außerhalb eines Gefechts eingesetzt werden.

„Der Zaubertrick eignet sich auch hervorragend für Stealth“, fügt Cyb3rM1nd via Reddit hinzu, „Locke Feinde weg, damit du dich leichter vorbeischleichen kannst. Oder lass sie wegschauen, damit du Sachen stehlen kannst.“

Hinweis der Autorin: Auch ich habe Einfache Illusion nie in Erwägung gezogen, bis ich es vermisst habe in meinen Durchläufen im Honor-Mode feindliche Lager leerzuräumen. Mir ist das Risiko einen Alarm und einen daraus resultierenden (möglicherweise fatalen) Kampf auszulösen immer zu groß gewesen. Doch die Einfache Illusion wirkt Wunder, vor allem wenn man keinen Barden im Team hat, der NPCs durch deren Musik weglocken könnte. Frohes Looten!

Einfache Illusion ist ein Beispiel dafür, dass nicht nur reine Angriffszauber nützlich sein können. Eine ausgeklügelte Taktik in Baldur’s Gate 3 kann mindestens genauso wertvoll sein. Außerdem kann sie ein tolles Erfolgserlebnis mit sich bringen, wenn ein Plan tatsächlich wie gewollt funktioniert. Hier auf MeinMMO berichteten wir bereits von einem weiteren unscheinbaren Zauber, der einen Kampf jedoch zu eurem Vorteil wenden kann: Baldur’s Gate 3: Ein unauffälliger Zauber kann euch bei einigen fiesen Gegnern den Hintern retten