„Unmöglich, einen Schwierigkeitsgrad zu schaffen, der für alle geeignet ist“ – Entwickler eines MMORPGs erklärt, was seinen Job so schwierig macht

Einige fordern, dass Dungeons und Allianz-Schlachtzüge einfacher werden, während andere sich 24-Spieler-Ultimates oder Inhalte wünschen, die den Schwierigkeitsgrad von Ultimates noch übertreffen. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn die Meinungen auseinandergehen. Was auch immer eure Meinungen sein mögen, wir respektieren sie und nehmen jedes Spieler-Feedback ernst. Und natürlich werden wir weiterhin danach streben, uns selbst zu übertreffen und Kampfinhalte zu schaffen, die noch besser sind als die letzten.

Weil ihr in Raids immer wieder versagt, will der Chef von Final Fantasy XIV euch die Mechaniken jetzt besser erklären

Grundsätzlich, so Nakagawa, sei es unmöglich, einen Schwierigkeitsgrad zu gestalten, der für alle Spieler gleichermaßen perfekt sei. So sagt er im Gespräch mit PCGamer:

In einem Gespräch mit dem englischsprachigen Magazin PCGamer sprach Lead Battle Content Designer Masaki „Mr. Ozma“ Nakagawa über den Schwierigkeitsgrad in Final Fantasy XIV und wie man es allen Spielern recht machen könne. Und das sei gar nicht so einfach, erklärte der Entwickler dem Magazin.

