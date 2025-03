Auf Twitch kam es zu einem unangenehmen Moment bei der Preisverleihung des Fortnite-Turniers von Mcky bei der gamescom Lan 2025.

Was ist das für eine Situation? Vom 21. bis zum 23. Februar 2025 fand die gamescom LAN statt, ein Event, bei dem Turniere in mehr als einem Dutzend aktueller Spiele abgehalten wurden. Mit dabei war auch der Twitch-Streamer MckyTV, bei dessen Turnier Preisgelder von insgesamt 20.000 Euro zu holen waren.

Den 1. Platz und damit 10.000 konnte sich ein junger Spieler unter dem Namen tilted sichern. Doch bei der Siegerehrung kam es zu einem unangenehmen Moment.

„Warum bist du eigentlich nicht nett?“

Was ging schief? Just als der Sieger feststand, folgte MckyTV dem Ruf der Natur: Er verabschiedete sich für eine kurze Toiletten-Pause und versprach, die Siegerehrung gleich durchzuführen. Seine Co-Moderatorin, die Twitch-Streamerin HoneyPuu bekam das aber offenbar nicht so richtig mit. HoneyPuu gehört im deutschen Twitch zu den größten Streamerinnen.

Es entstand ein kurzes Chaos, in dem die Streamerin sich schließlich aufmachte, den glücklichen Gewinner zu interviewen. Das resultierende Gespräch war jedoch nur schwer zu ertragen, wenn man anfällig für Fremdscham ist:

Was war so schlimm? HoneyPuu versuchte, ein Gespräch aufzubauen, und befragt den Spieler zu seiner Stimmung, seinem persönlichen Hintergrund und seinem Rank in League of Legends – der bleibt jedoch recht einsilbig. Die unangenehme Stimmung wurde auch im Chat kommentiert, woraufhin sich die Streamerin rechtfertigte: Sie habe ja nicht gewusst, dass sie das übernehmen müsse, sie sei nicht gut in Smalltalk.

Schließlich stellt die Streamerin ihre Versuche ein. Es folgen einige Minuten peinlich berührter Stille, in denen die beiden darauf warten, dass MckyTV zurückkommt und sie erlöst.

Es wäre wohl bei einer unangenehmen, aber harmlosen Situation geblieben, hätte sich HoneyPuu dann nicht entschlossen, das Schweigen mit einer Frage aufzulösen. Vor über 5.000 Zuschauern, die zu diesem Zeitpunkt zusahen, fragt sie: „Warum bist du eigentlich nicht nett?“

Den Moment seht ihr hier:

Die Streamerin wirft dem 19-Jährigen vor, einfach kein netter Mensch zu sein. Dann verabschiedet sie sich mit den Worten: „Setz dich hin und genieß, dass du Geld bekommen hast.“ Im Weggehen fügt sie an: „Ist das krass.“

Wie reagieren die Zuschauer? Im Chat haben viele Zuschauer Mitleid mit dem Sieger: Der sei doch nett gewesen, nur halt nervös und vielleicht auch etwas müde – immerhin war es zu diesem Zeitpunkt etwa 23:30 und das Turnier lief bereits sei mehreren Stunden.

Für die Zuschauer kaum zu verstehen waren hingegen einige Bemerkungen des Siegers über die Interview-Künste der Streamerin und die sinkenden Zuschauerzahlen.

In einem Statement erklärte HoneyPuu, dass sie nur aufgrund dieser Sticheleien so reagiert habe. Sie fühlt sich im recht, gibt aber auch zu, dass sie professioneller hätte handeln können.

Streamerin reitet sich mit ihrer Reaktion weiter rein

So ging es weiter: Der Ausschnitt wurde in der vergangenen Woche in mehreren Videos auf TikTok und YouTube diskutiert. Der Meinungsblogger AlphaKevin warf HoneyPuu „extreme Respektlosigkeit und Arroganz“ vor.

Viele Zuschauer urteilen: Der 19-Jährige sei nervös gewesen, HoneyPuu habe ihn vor tausenden Zuschauern bloßgestellt. Andere geben allerdings zu bedenken, dass sich die Streamerin in der Moderations-Rolle ebenfalls sichtlich unwohl gefühlt habe.

Das Video vom 27. Februar ist mittlerweile aufgrund eines Copyright-Strikes allerdings nicht mehr verfügbar. Ein Video sperren zu lassen, statt den Konflikt privat zu klären, ist unter Influencern extrem verpönt, denn dadurch geht eine wichtige Einnahmequelle verloren und bei wiederholten Strikes drohen sogar Sperren.