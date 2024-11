Ein Bericht zeigt den aktuellen Zustand der Gaming-Industrie in Europa: Was verdient man in der Gaming-Entwicklung? Wir sehen Median-Gehälter für verschiedene Jobs in der Branche. Oben in der Nahrungsketten stehen erfahrene Manager und Analysten, ganz unten die armen Spiele-Tester. Auch die Art des Spiels, das man entwickelt, spielt beim Gehalt eine Rolle. Wer Fighting-Games liebt, sollte wohl lernen, auch Ravioli aus der Dose zu mögen.

Woher kommen die Zahlen? Es ist eine jährliche Umfrage, die von der Recruiting-Agentur Values Value und einer Karriere-Plattform Ingame-Job durchgeführt wird.

Die Umfrage wird ausgewertet und grafisch aufbereitet. Den Bericht kann man kostenlos herunterladen (via a boost.ingamejob).

Die Umfrage ging von März bis Juni 2024 und 1.832 Leute haben geantwortet.

Wie viel verdient man in Europa? Die Statistik zeigt 8 verschiedene Berufsfelder. Die jährlichen Einkommen sind Brutto und es wird das „Median-Einkommen“´ angegeben: Das gilt im Gegensatz zum Durchschnitt als weniger anfällig für Ausnahmen am oberen oder unteren Ende des Spektrums.

Die Umfrage unterscheidet dabei zwischen EU-Länder (einschließlich Großbritannien und der Schweiz) nund den Nicht-EU-Ländern, in denen das Gehalt deutlich niedriger ist.

So viel verdienen Personen in Top-Positionen in einer Firma

Die Statistik zeigt: Das Top-Management verdient mit etwa 84.000 € das meiste Geld. Auch als Analytiker, Programmierer und Projektmanager ist man mit über 60.000 € in der EU-Zone noch gut dabei. Hier geht es aber schon um die Jobs auf „Top-Niveau“, selbst der Game-Tester, der hier etwa 35.000 € im Jahr verdient, ist also schon Team-Lead oder zumindest sehr erfahren.

So viel verdienen Personen in „Regular“-Job

Was sieht man beim Mid-Level? Im Bereich „Mid-Level“, wo man so nach 2, 3 Jahren in der Regel ankommt, sind die Gehälter schon deutlich niedriger.

Ein „Personaler“ liegt bei etwa 37.000 in der EU. Ein Game-Designer sogar etwas darunter. Künstler und QA-Tester liegen mit um die 20.000 € schon im Bereich, wo das Geld recht knapp ist.

Das verdienen Einsteiger: Hier gilt, wie in jedem Bereich: Aufs Jahr gerechnet kommt relativ wenig bei rum. Ein Game-Designer liegt in der EU bei 19.368 €, außerhalb der EU sogar bei 6.756 Euro.

Je mehr casual ein Spiel ist, desto weniger wird gezahlt

Spielt es eine Rolle an welchem Spiel ich arbeite? Ja, tatsächlich. Je „casual-freundlicher“ das Spiel ist, desto weniger Geld verdient man im Schnitt in seinem Job.

So verdient ein Mitarbeiter an einem Hardcore-Spiel etwa 18.000 € mehr im Jahr als ein Arbeiter an einem Spiel für Kinder. Am schlechtesten zahlen naturgemäß Indie-Studios, auch wenn da manchmal ein Hit bei rumkommt.

Auch das Genre entscheidet über das Gehalt

Welches Genre zahlt am besten und welches am schlechtesten? So wie es wichtig ist, ob man im Core-Gaming oder bei einem Indie-Studio arbeitet, hat auch das Genre einen Einfluss auf das Gehalt.

Das Klischee, dass typische Mobile-Spiele gut zahlen, stimmt tatsächlich. Farm- und City-Builder liegen relativ weit oben, genau wie Match-3-Spiele. Das sind alles typische Mobile-Games.

Das bestbezahlte Genre ist übrigens Echtzeit-Strategie, gefolgt von MMOs. “MMORPG”s liegen übrigens nur im Mittelfeld.

Am wenigsten Geld gibt es, wenn man an Visual Novels oder an Kampfspielen arbeitet.

Wie haben sich die Gehälter entwickelt? Wie Tanja Laktionova, die Gründerin von Values Value, mitteilt, haben sich einige Gehälter gerade für erfahrene Mitarbeiter im Bereich HR und Game-Testing deutlich verringert. Das liegt daran, dass gerade hier bei den Firmen gespart wird, wenn es nicht gut läuft, und diese Positionen vermehrt von Entlassungen betroffen sind.

Allzu sicher ist der Job übrigens nicht. Im letzten Jahr sind, laut der Umfrage, 21 % der Teilnehmer gefeuert wroden. In letzter Zeit kamen viele düstere Nachricht aus der Gaming-Industrie: Gaming-Publisher hinter tollem Spiel auf Steam schließt 2 Tage vor Weihnachten: Feuert alle