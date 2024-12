Umfrage: Wer ist euer Lieblingscharakter aus Naruto?

Naruto ist ein echter Anime-Klassiker und MeinMMO will von euch wissen: Welcher Charakter hat euch eigentlich am meisten beeindruckt?

Darum geht es: Die Naruto-Reihe ist voll von coolen Charakteren. Egal ob mutige Helden, tragische Figuren oder charismatische Bösewichte – jeder hat seine eigenen Highlights. Manche beeindrucken uns mit ihrer Stärke, andere mit ihrem Humor oder ihrer Entwicklung.

Aber wer ist euer absoluter Favorit? Vielleicht ist es Naruto selbst, der niemals seinen Traum aufgibt, Hokage zu werden? Oder seid ihr eher Team Sasuke? Vielleicht hat euch aber auch Kakashi mit seiner lässigen Art überzeugt?

Lasst uns gemeinsam ein Ranking der beliebtesten Charaktere aus Naruto und Naruto Shippuden basteln! Stimmt in der Umfrage mit ab und erzählt uns gerne in den Kommentaren, welcher Charakter euer Favorit ist und warum.

So könnt ihr abstimmen

Nutzt das Umfrage-Tool (unter diesem Abschnitt), um euren Lieblingscharakter zu wählen. Ihr könnt nur eine Stimme abgeben – es geht schließlich um den einen Charakter, der euch am meisten ans Herz gewachsen ist.

Alle Charaktere haben wir hier nicht aufgeführt. Falls euer Favorit also nicht in der Liste auftaucht, schreibt ihn einfach in die Kommentare.

Kleiner Hinweis: In dieser Umfrage konzentrieren wir uns auf Charaktere aus Naruto und Naruto Shippuden. Boruto: Naruto Next Generations haben wir in dieser Umfrage nicht berücksichtigt.

Wer die Geschichte von Naruto als Videospiel erleben will, könnte mit dem folgenden Game gut bedient sein:

Was macht euren Lieblingscharakter aus?

Erzählt in den Kommentaren gerne von eurem Favoriten. Was macht für euch einen Charakter besonders unvergesslich? Vielleicht hat euch jemand überrascht, den ihr am Anfang nicht ausstehen konntet? Oder gibt es eine Figur, die euch durch ihre Entwicklung besonders beeindruckt hat? Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Und nun: Viel Spaß beim Abstimmen! Wir sind gespannt auf euer Ranking. MeinMMO-Autor Christos Tsogos hat die 7 mächtigsten Jutsus aus Naruto gerankt: Kennt ihr alle?