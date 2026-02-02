Umamusume: Pretty Derby – Alle aktiven Codes im Februar 2026 und wie ihr sie einlöst



In Umamusume: Pretty Derby gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes findet ihr hier.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für Umamusume: Pretty Derby gibt und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt. Wir aktualisieren den Beitrag, wenn es neue Codes gibt, es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen.

Die Codes gelten sowohl für die PC-Version auf Steam als auch für die iOS- und Android-Versionen.

Update vom 02. Februar 2026: Es gibt keine neuen Codes für den Februar. Die Liste wurde geprüft und ist aktuell.
Aktuelle Codes im Februar 2026

Welche Codes gibt es derzeit? Derzeit gibt es folgende Codes für Umamusume: Pretty Derby:

  • RELEASECUH: 1.500 Cash
  • MBFORANOTHERDELAYBRO: 2.500 Cash 
  • UFFUEWANTTOMATO: 1.000 Cash 
  • FIRSTBUGFIX: 1.500 Cash

Codes einlösen und Probleme mit Codes

Wie löse ich die Codes ein? Nach dem Tutorial schaltet ihr das Menü frei, in dem ihr auch das Fenster für die Eingabe der Codes findet. Geht dabei vor, wie folgt:

  • Spiel starten, auf PC oder eurem mobilen Gerät
  • Klickt auf den Punkt „Menü“ in der oberen rechten Ecke
  • Scrollt herunter bis zu dem Button „Code eingeben“
  • Gebt euren Code ein oder fügt ihn ein, nachdem ihr ihn kopiert habt
  • Drückt auf „OK“

Ist euer Code gültig, solltet ihr die dahinter verborgenen Belohnungen erhalten.

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code nur in anderen Ländern funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler, wie zum Beispiel bei 0 und O und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

Umamusume ist derzeit beliebt und zieht fast 400.000 Spieler an. Dabei stecken hinter den Mädchen echte Geschichten zu berühmten Rennpferden. So steckt hinter dem Charakter Special Week zum Beispiel ein gleichnamiges Pferd, das von 1997 bis 1999 Rennen bestritt. Mehr zum Spiel und was drin steckt, lest ihr hier: Über 37.000 Spieler auf Steam trainieren aktuell in einem Gacha-Game zu Mädchen gewordene Pferde

