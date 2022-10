MMORPG-Entwickler erzählt stolz, wie er mal die Häuser von bösen Spielern abfackelte: „Fühlte sich fantastisch an“

In dem kurzen Video zeigen und erzählen euch die wichtigsten Infos zu dem kommenden MMORPG Ashes of Creation.

Letztlich konnte man aber den Kreis der Duper in Ultima Online so weit einschränken, dass man auf eine kleine Anzahl von „bösen Spielern“ kam, die systematisch den Dupe ausgenutzt hatten.

Cotten schreibt: Darüber hatte er in der Aufregung gar nicht nachgedacht. Aber es stimmte, das Dupen war in den Jahren so verbreitet geworden, dass auch „unschuldige“ Spieler mittlerweile in den Besitz von gedupten Items gekommen waren – und die wären enttäuscht, wenn wichtige Items plötzlich weg wären.

Was hat er dann gegen dupen unternommen? Einige Jahre später trat Cotten selbst dem Team von Ultima Online bei. Sein Ziel war klar: Die Duper jagen und zur Strecke bringen. Aber das erwies sich als gar nicht so leicht.

Der ehemalige Game-Designer Tim Cotten arbeitete in den 2000er-Jahren am MMORPG-Klassiker Ultima Online (PC): Er hatte eine persönliche Rechnung mit Item-Dupern offen und beglich sie spektakulär, wie er jetzt stolz zum 25. Geburtstag von Ultima Online erzählt.

