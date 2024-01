Twitch-Streamer xQc schimpft furchtbar über Nintendo, die Switch und Pokémon – Wegen Palworld

Der Twitch-Streamer Félix „xQc” Lengyel hat sich kräftig über Nintendo, ihre Konsole Switch und die Firma hinter den Pokémon-Spielen, Gamefreak, ausgelassen. In einem Livestream auf Twitch am 26. Januar bekam er sich gar nicht mehr ein: Anlass für die Brandrede ist offenbar die aktuelle Debatte um Palworld.

Das ist die Situation:

Mit Palworld ist aktuell ein Survival-Spiel erschienen, das auf Steam große Erfolge feiert, aber auch einige Kritik erhält: Weil die „Pals“ im Spiel doch stark nach Pokémon aussehen.

In Palworld kann man die kleinen Monster nicht nur sammeln, kämpfen lassen und züchten, sondern sie wie Sklaven arbeiten lassen und sogar essen. Außerdem gibt es Schusswaffen.

Einige Fans von Pokémon haben eine Diskussion darüber geführt und xQc ist ganz vorne dabei.

xQc schimpft über puristische Pokémon-Spiele, die nichts riskieren

Das sagt xQc: Der Franko-Kanadier ärgerte sich darüber, dass Pokémon so puristisch mit seiner eigenen Marke umgehe und nichts riskiere, auch nichts Neues probiere. Er redete sich in Rage:

„Die Wahrheit ist: Ihr werdet sie verklagen, aber nicht wegen des Geldes, sondern weil ihr intern wisst, dass ihr es total verkackt habt und total Hundescheiße seid. Eure Firma hat stark nachgelesen. Eure Konsole ist Hundescheiße und eure Games sind Müll. Repariert euren Mist, macht was.“

Jedes Nokia-Handy ist besser als die Switch

Das sagt er zur Switch: Die erfolgreiche Handheld-Konsole Nintendo Switch ärgert xQc besonders: Die sei „überholt“, eine „uralte Konsole“: Die Spiele seien „outdated“ und würden kaputtgehen.

Jedes Smartphone sei besser: Jedes „Scheiß Nokia“-Handy sei besser, sogar ein Tamagotchi würde schneller und besser funktionieren als eine Switch.

Was sagt er zu Pokémon? Den Pokémon-Spielen fehle es an Energie und sie würden laggen. Es sei Zeit für Nintendo, den Kopf aus dem Hintern zu ziehen und was zu machen.

Die könnten ihn so viel verklagen wie wollen, sie könnten jeden verklagen.

Das steckt dahinter: Der Wutausbruch von xQc kommt nicht daher, weil er Palworld so mag. Das hat er auf Twitch noch gar nicht gestreamt, sondern es kommt offenbar aus einer gewachsenen Abneigung gegen Nintendo. Im März 2023 hatte er schon heftig über Zelda: Tears of the KIndom geschimpft (via dotesports).

Auch hier war sei Vorwurf, die Switch sei „uralt“ und Nintendo hinke der modernen Technik hinter. Was sie mit besserer Hardware erreichen könnte, sei „total irre.“

Dabei gilt Tears of the Kingom vielen als Meisterwerk und war ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2023 – auch die Nintendo Switch hat viele Fans und war ein Verkaufsschlager.

