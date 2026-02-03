Twitch-Streamerin findet heraus, dass sie seit Jahren ein Emote ist und über 4.000 Kanäle ungefragt ihr Gesicht nutzen

NewsTwitch
Die US-amerikanische Twitch-Streamerin Maya Higa bemerkte, dass ihr Gesicht für ein vielgenutztes Emote herhalten muss. Das verwirrt sie sichtlich, denn sie findet es gar nicht mal so gut.

Um wen geht es? Maya Higa ist eine US-amerikanische Twitch-Streamerin, die ihr Content-Creator-Dasein vor allem für Tiere nutzt. So hat sie Alveus Sanctuary gegründet, eine Organisation, die Tiere aufnimmt und versorgt, die nicht mehr in der Wildnis überleben können.

Auf Twitch unterhält sie ihre fast 1 Million Follower hauptsächlich in der Just-Chatting-Kategorie. In den vergangenen 365 Tagen hat sie laut SullyGnome über 454 Stunden damit verbracht, sich mit ihren Zuschauern zu unterhalten. Die restliche Zeit spielt die Streamerin Spiele wie Elden Ring.

Doch die Twitch-Streamerin scheint noch eine andere Karriere zu führen: Sie ist ein berühmtes Emote und somit noch mehr Leuten bekannt.

„Es ist noch nicht mal gutes Emote“

Was ist das für ein Emote? In einem ihrer jüngsten Streams fand Maya heraus, dass ihr Gesicht für ein Emote genutzt wird: das „lmao“-Emote auf 7TV.

Hier könnt ihr einen Screenshot davon sehen. Das ganze Emote in Bewegung könnt ihr hier auf 7TV anschauen.

Maya Higa Emote

Zuvor dachte sie wohl, dass nur sie ihr Gesicht auf ihrem eigenen Twitch-Kanal sehen würde, nicht aber andere Personen.

Als ein Zuschauer sie darauf aufmerksam macht, dass das Emote sogar von vielen genutzt wird, meint Maya darauf: „Warum? Es ist noch nicht mal ein gutes Emote.“ (Quelle: Twitch). Sie scherzte dann noch, ob das jetzt ihre Möglichkeit auf Erfolg sei, schließlich nutzen 4.000 Kanäle dieses Emote.

Maya Higa setzt sich, wie schon erwähnt, mit der Alveus Sanctuary für Tiere ein. Das ermöglicht auch anderen Lebewesen, eine erfolgreiche Karriere auf Twitch anzustreben – auch wenn sie eine Kuh sind: Twitch-Streamerin „lebt den Traum“, bekommt Spenden und Futter, wenn sie in die Kamera muht

Quelle(n): Reddit, Maya auf Twitch
0
Sag uns Deine Meinungx