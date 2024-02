HoneyPuu, die erstmal nur lachen musste, ergänzte daraufhin, dass sie Pflegeprodukte dabei gehabt hätte, die in dem Preis inbegriffen sind. Rohat konnte es noch immer nicht fassen und sagte lediglich stumpf, dass er für diese Summe an Geld, vor 2 Jahren noch ganz andere Gefälligkeiten gemacht hätte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rohat konnte seine Überraschung nicht verbergen und fragte ungläubig sehr laut nach, ob es tatsächlich so viel gekostet hätte. Auch Niklas Wilson schaute nur verwirrt in die Kamera.

Welcher Preis wurde geschätzt? Nach einer kurzen Überlegung wagte Rohat eine Schätzung von 40 bis 50 €, was HoneyPuu jedoch mit Entsetzen abtat. Sie betonte, dass allein das Haarewaschen bei einem so niedrigen Preis nicht infrage käme: „Für 40 € waschen sie mir nicht mal die Haare“. Niklas Wilson war daraufhin sichtlich schockiert und fragte nur: „Was? Ehrlich jetzt?“.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to