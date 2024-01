Twitch-Streamerin sagt, Activision habe sie wegen ihrer Fotos im Bikini für Turniere zu CoD ausgeschlossen

Die Twitch-Streamerin Nadia darf wohl nicht mehr an Turnieren zu Call of Duty teilnehmen und warf Activision jetzt vor, ihre Fotos seien der Grund dafür.

Um wen geht es?

Nadia Amine (23) ist eine erfolgreiche Streamerin auf Twitch, die vor allem für das Streamen von Call of Duty: Warzone bekannt ist. Außerdem ist sie häufig in der „Just Chatting“-Kategorien anzutreffen.

2022 gab es gegenüber Nadia viele Vorwürfe aus der CoD-Community, Nadia würde cheaten. Sie wehrte sich jedoch gegen ihre Kritiker und sagte, diese sollen akzeptieren, dass eine Frau besser sei als sie.

Im September 2023 folgte für Nadia dann ein Bann in Warzone, doch bereits wenige Tage später konnte sie wieder spielen.

Aktuell streamt sie den Shooter wieder aktiv auf Twitch, wo sie in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich über 6.000 Zuschauer hatte

Auf Social-Media postet die Streamerin regelmäßig Bilder aus ihrem Leben, darunter auch Fotos im Bikini. Jetzt ist sich Nadia jedoch sicher, dass das zu ihrem Ausschluss von CoD-Turnieren geführt habe.

Streamerin behauptet, sie dürfe wegen Fotos im Bikini nicht an Turnieren teilnehmen

Was hat es mit dem Ausschluss auf sich? Am 3. Januar 2024 postete Nadia auf X.com (ehemals Twitter), dass sie für alle Turniere zu Call of Duty geblacklistet, also ausgeschlossen sei. Zudem erklärt die 23-Jährige, der Grund für ihren Ausschluss seien Fotos von ihr im Bikini gewesen.

Komplett von ‘Call of Duty’-Turnieren ausgeschlossen, all das für das Posten von Bikini-Bildern, habe noch nie in meinem Leben Nacktbilder gepostet. Nadia via X.com

Bereits im September 2023 warf die Streamerin Activision vor, sie sei aufgrund ihrer Bikini-Fotos nicht zu dem „Call of Duty“-Event “CoD Next” eingeladen worden.

Bei CoD Next präsentierten die Entwickler neue Einblicke zu Call of Duty: Modern Warfare 3, dessen Release zu dem Zeitpunkt noch bevor stand. Viele Content-Creator und Profis waren vor Ort, doch die Streamerin durfte nicht teilnehmen.

Streamerin veranstaltete wohl eigenes Mini-Turnier

Wie geht es für die Streamerin weiter? Unter den Kommentaren zu ihrem Post auf X.com schlug ihr eine Nutzerin vor, ein eigenes Turnier zu veranstalten. Dort schrieb Nadia noch, große Turniere müsse Activision genehmigen.

Kurz darauf bewarb die Streamerin dann auf X.com ein 2v2 Turnier, das sie selbst veranstalte und auf Twitch streame. Bei dem Turnier sollte es 6.900 US-Dollar zu gewinnen geben, doch wer teilnehmen wolle, müsse sich in das Turnier einkaufen.

Auch die Streamer Dr. Disrespect und TimTheTatman haben schon mal ein eigenes 2v2-Turnier veranstaltet, auch wenn der Preispool deutlich höher war. Doch das Turnier nahm für die Streamer kein gutes Ende: CoD Warzone: 2 Top-Streamer fliegen aus eigenem 140.000-Euro-Turnier – Streiten danach wie Schuljungen