In World of Warcraft Classic hat eine beliebte Bewegungsmechanik im Spiel, ein sogenannter „Sprung“, dafür gesorgt, dass ein Spieler durch einen Disconnect gestorben ist und seinen Charakter verloren hat.

Was ist dem Spieler passiert? Der Streamer und Hardcore-Spieler Graysfordays ist mit seinem Druiden in einen Kampf in World of Warcraft Classic geraten. Eigentlich nichts Ungewöhnliches.

Aber als er einer Attacke durch einen Sprung ausweichen will, wird seine Verbindung vom Spiel getrennt.

Das Ärgerliche daran: Dadurch, dass er im Hardcore-Modus spielt, verliert er mit dem Tod seinen Charakter. Er kann somit nicht einfach respawnen und es erneut mit den Feinden aufnehmen.

In dem Video erfahrt ihr alles über World of Warcraft, was ihr wissen müsst:

Blizzard rät: Einfach nicht mehr springen

Womit hängt der Disconnect zusammen? Blizzard hat bestätigt, dass es sich um einen bekannten Fehler handle. Wenn ein Spieler beim Springen von einer Attacke getroffen wird, die Kontrolleffekte zur Folge hat, werde er vom Spiel getrennt. Blizzards Tipp? Einfach nicht mehr springen (via PCGamesN).

Graysfordays nutzte die Bewegung, um seine Überlebenschance zu maximieren. Dies wurde ihm letztendlich zum Verhängnis, wie ihr in dem Clip sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

„Zu verlangen nicht zu springen, ist so, als würde man Spieler bitten, nicht zu atmen“

Wann kann man wieder springen, ohne draufzugehen? Im Blizzard-Forum bedankt sich ein Entwickler für den Bericht und schreibt am 30. Juni: „Wir sind uns dieses Problems bewusst und hoffen, es mit unserem nächsten Update in der nächsten Woche zu beheben. In der Zwischenzeit bitten wir darum, das Springen im Kampf zu vermeiden, da dies tatsächlich durch […] Kontrolleffekte in der Luft verursacht wird. Vielen Dank für den Bericht und unser Beileid für den Tod des Charakters!“ (via us.forums.blizzard.com)

Leichter gesagt, als getan. Das Springen mit Leertaste erfolgt bei vielen Spielern instinktiv. Viele von uns hüpfen aus Gewohnheit über die Map, vielleicht auch aus Langeweile, aber auch, um Attacken auszuweichen.

Am 1. Juli ergänzte ein Entwickler im Thread: „Ich weiß, Kumpel. Von WoW-Spielern zu verlangen, die Spring-Taste nicht zu spammen, ist so, als würde man sie bitten, nicht zu atmen. Entschuldigung dafür, ihr könnt eure Leertasten bald wieder verwenden, versprochen!“

Spieler zockt WoW seit 17 Jahren ohne Maus, erreicht 40.000 Spielstunden, sagt: „Das ist gar nicht so kompliziert“