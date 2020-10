Ninja ist eigentlich bekannt für seine toxischen Ausbrüche, sei es nun im Spiel selbst oder wenn er während eines Streams aufgezogen wird. Er scheint jedoch auch diese Seite zu haben, in der er für andere Kollegen einspringt. Das so ein „Chargeback“ mühsam sein kann, werden wohl die meisten Streamer verstehen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das war passiert: Der Twitch-Streamer AverageJonas streamt Valorant auf Twitch und zeigt dort, was er im Spiel so drauf hat . Von einem seiner Zuschauer erhielt er dort in verschiedenen Streams einige Spenden. Insgesamt bekam der Streamer 5400 $ von seinem großzügigen Zuschauer.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 4 = eins

Insert

You are going to send email to