Twitch-Streamer ohne Schulabschluss zeigt, was er in einer Woche als Influencer verdient

Der luxemburgische Twitch-Streamer LetsHugo erlebte einen erfolgreichen Aufenthalt auf Madeira, wüährend dem er täglich Content produzierte und dabei beträchtliche Einnahmen erzielte. Wie viel er allein durch Werbung in einer Woche verdient hat, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Mit beinahe einer Million Followern auf Twitch und einer stetig wachsenden Fangemeinde hat sich der luxemburgische Streamer LetsHugo in der deutschen Streaming-Szene fest etabliert. Bekannt für seine humorvolle und etwas verpeilte Art, zieht er regelmäßig tausende Zuschauer in seinen Bann.

Was macht LetsHugo so besonders? Nachdem er die Schule nach der 9. Klasse abgebrochen hatte, um sich ganz dem Streamen zu widmen, begann LetsHugo zunächst mit einem kleinen Publikum, von 10 Zuschauern durchschnittlich.

Doch durch regelmäßiges Streamen, vor allem von Spielen wie Minecraft und Just Chatting, wuchs seine Community rasch. Bis Oktober 2022 hatte er bereits einen festen Zuschauerschnitt von mehreren Hundert Personen erreicht.

Sein endgültiger Durchbruch gelang im März 2023, als er an der „No Food Challenge“ seines Kollegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler teilnahm.

Innerhalb einer Woche fast 3.000 € nur durch Werbung

Was hat Hugo auf seinem letzten Trip verdient? Kürzlich verbrachte LetsHugo eine Woche auf Madeira, was laut seinen Aussagen zwar kostenintensiv war, sich jedoch in Form von Content-Produktion für ihn auszahlte. Täglich nahm er seine Zuschauer live auf Twitch mit und generierte dabei beachtliche Einnahmen.

Insgesamt verdiente er allein auf Twitch während dieser Woche vom 02. März bis zum 09. März 5.393,32 €. Zusammen mit den Einnahmen aus den entstandenen YouTube-Videos deckten diese Einnahmen die Kosten der Reise, laut seiner Aussage.

Wie viele hat er mit Werbung verdient? Die Einnahmen durch Werbung während seines Aufenthalts auf Madeira waren beeindruckend. Allein am ersten Tag verdiente er 500 €, gefolgt von 300 € am zweiten Tag. Am dritten Tag stiegen die Einnahmen wieder auf 500 €, gefolgt von 700 € am vierten Tag.

Obwohl die Werbeeinnahmen an den folgenden Tagen etwas zurückgingen – 50 € am fünften Tag und 210 € am sechsten Tag – erreichte er am letzten Tag erneut beachtliche 700 € allein durch Werbung. Insgesamt beliefen sich seine Werbeeinnahmen während dieser Woche auf fast 3.000 €.

LetsHugo selbst betont jedoch, dass diese Woche besonders stark war. Da er normalerweise hauptsächlich Gaming- und Just-Chatting-Streams durchführt, waren die IRL-Streams, bei denen er seine Zuschauer live auf der Insel herumführte, ein besonderes Highlight.

LetsHugo unterschätzt eigenen Erfolg

Was sagt LetsHugo dazu? Er verzeichnete, laut seiner Aussage, dreimal so viele Zuschauer wie gewöhnlich. Laut Twitchtracker streamte er während dieser Woche insgesamt 41 Stunden lang und hatte durchschnittlich 5.000 Zuschauer.

Vergleicht man das mit der Vorwoche vom 24. Februar bis zum 02. März, in der er 37 Stunden streamte und durchschnittlich fast 4.000 Zuschauer hatte, so stimmt LetsHugos Aussage nicht ganz.

Dies bemerkten auch seine Zuschauer und wiesen ihn darauf hin, woraufhin er die Zahlen überprüfte und selbst bemerkte, wie erfolgreich er eigentlich ist.

LetsHugo kann seinen eigenen Erfolg nicht einschätzen

Was ist daran problematisch? LetsHugo hat schon immer Schwierigkeiten gezeigt, Geldsummen einzuschätzen und seinen Erfolg zu verstehen. Nachdem er die Schule nach der 9. Klasse abgebrochen hatte, um sich direkt auf Twitch zu konzentrieren, hat er nie für einen Arbeitgeber gearbeitet und somit nie ein festes Einkommen verdient.

Diese mangelnde Erfahrung im Umgang mit Geld wurde deutlich, als er in einem Stream am 23. Oktober 2023 auf ein YouTube-Video des Content Creators „Dave“ reagierte. In dem Video erklärte Dave, dass er und seine Freunde ihre „gut bezahlten Jobs in renommierten Unternehmen“ gekündigt hatten, um Vollzeit für ihr Start-up zu arbeiten, das sie mit 200.000 € finanzierten.

LetsHugo kommentierte dies mit den Worten: „Gut bezahlt, ja ja, 10 Euro die Stunde. Oh, Moment, das ist actually gut bezahlt. Warte mal ‘ne, oder? Ich weiß gar nicht.“ So richtig sicher schien er sich also nicht zu sein, ab welcher Summe man normalerweise von einem guten Einkommen sprechen würde.

Ein weiteres Beispiel für LetsHugos Unkenntnis über den Wert von Geld war ein TikTok-Video, das Diskussionen in seiner Community auslöste. In dem Clip reagierte er auf eine Reality-TV-Show, in der eine Teilnehmerin 1.500 Euro als viel Geld betrachtete und darauf hinwies, wie viel man dafür arbeiten müsste.

LetsHugo reagierte flapsig und meinte, dass das der Betrag sei, den er mit einem einzigen Stream verdiene. Auch, wenn man sich bei einigen Aussagen nicht ganz sicher sein kann, wie ernst der Streamer sie meint, entsteht doch der Eindruck von fehlender Erfahrung und einem begrenzten Verständnis für finanzielle Angelegenheiten.

