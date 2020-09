Twitch wolle jetzt mit der Aktion mehr Werbung erzwingen. Stattdessen sollte Twitch einfach den Anteil der Streamer an den Werbeeinnahmen erhöhen, dann würde man auch liebend gerne Werbung schalten, wie Twitch-Streamer KurtJMac erklärt (via twitter ).

Es wird ferner kritisiert, dass Twitch zu wenig Geld der Werbe-Einnahmen an die Streamer abdrückt. Daher schalten die so ungern Werbe-Clips.

Wer einen „Narrativen Stream“ erzählt, etwa ein Rollenspiel überträgt, in dem jede Minute wichtig sei, der kann es sich nicht leisten, dass einigen Zuschauern mittendrin wichtige Teile an Inhalt fehlen.

Wenn ich nicht genug Werbung schalte, kommt Jeff Bezos in meinen Stream und drückt auf den Werbe-Knopf – was kann ich tun?

Normalerweise ist es seit Neuestem so, dass der eigentliche Stream in einem kleinen Fenster ohne Ton weiterläuft, während die Werbung im großen Fenster erscheint. Hier war aber einfach alles komplett weg und man sah nur den Werbespot und den Streamer, der Gift und Galle spuckte.

Der eigentlichen Live-Stream von PlayStation hatte im Schnitt 203.179 Zuschauer und am höchsten Punkt des Interesses 386.631 (via sullygnome ).

