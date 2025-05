Twitch macht es spaßiger, Geld auszugeben, doch nicht alle Streamer profitieren

Das ist der Trailer zum Hall of Legends Event in League of Legends.

Chef von Path of Exile 2 gesteht Fehler bei der Veröffentlichung von Updates ein, erklärt, was man jetzt ändern möchte

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Um den Zuschauern eine Vorstellung von den Combos zugeben, entschied sich Twitch, eine besondere Ausnahme zu machen: Die Monetarisierung auf dem offiziellen Kanal wurde vorübergehend aktiviert, damit Zuschauer nach Herzenslust Combos in den Chat spammen konnten. So sah die Combo aus:

Auch hier kündigt Twitch jedoch Nachbesserungen an: So sollen Streamer die Möglichkeit haben, ihre Einnahmen für Käufe auf Twitch wie etwa Gift-Subs auszugeben, auch wenn sie die Schwelle noch nicht erreicht haben. Wer lieber sparen will, hat ebenfalls Glück, denn parallel werden auch die Anforderungen für den Affiliate-Status heruntergesetzt.

Was ist der Haken? Die Möglichkeit, seinen Stream zu monetarisieren, ist bislang Streamern vorbehalten, die den Affiliate- oder Partner-Status erreicht haben. In diesem Jahr sollen jetzt auch frischgebackene Streamer Zugang zu Subs und Bits erhalten, den offiziellen Einnahmequellen auf Twitch.

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

