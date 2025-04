HandOfBlood stellt seinen bösen KI-Zwilling auf Twitch vor, der Geld fürs Beleidigen verlangt

Streamer und Content Creator HandOfBlood hat live auf Twitch seinen neuen Arbeitskollegen vorgestellt. Ein KI-Klon soll ihm bei Streams helfen, die Zuschauer bei Laune zu halten. Im 1. Test überzeugt der böse Zwilling vor allem mit lustigen Beleidigungen, für die er obendrein noch Geld verlangt.

Was ist das für ein böser KI-Zwilling? Der KI-Klon entstand aus einer Idee von HandOfBlood und einem ehemaligen Mitarbeiter, der sich mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI, bestens auskennt. Aus der Zusammenarbeit ist ein böser KI-Zwilling entstanden, der vor kurzem während eines Twitch-Streams seinen ersten Testlauf bekam.

Der KI-Klon ist eine 3D-Projektion von HandOfBlood, die entweder nur als Kopf, Kopf und Oberkörper oder als Ganzkörper-Double auf dem Bildschirm in Erscheinung treten kann. Die Nachbildung mit Schnauzer, Brille und Septum sieht dem Streamer sehr ähnlich.

Davon könnt ihr euch in dem Stream-Highlight-Video überzeugen, das auf YouTube hochgeladen wurde:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Stimme mit dem leichten Berliner Dialekt ist an die echte Stimme von HandOfBlood angelehnt.

Wofür wird der KI-Klon genutzt? Die KI soll für Unterhaltung sorgen, wenn der Streamer aus verschiedenen Gründen Pausen einlegt. In Anwesenheit von HandOfBlood soll die KI auf Nachrichten reagieren, die sonst während eines Livestreams unter den zahlreichen Beiträgen der Live-Zuschauer untergehen würden.

Dass HandOfBlood als Arbeitgeber auf einen KI-Angestellten zurückgreift, ist bei Weitem keine Seltenheit mehr. Auf MeinMMO haben wir darüber berichtet, dass viele Arbeitgeber lieber eine KI als einen Uni-Absolventen der Gen Z einstellen würden.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Deshalb bezahlen Zuschauer für Beleidigungen des KI-Zwillings: Die KI reagiert wegen einer Einstellung nur auf die Leute, die dem Twitch-Kanal von HandOfBlood einen Sub schenken. Leute, die den Kanal unterstützen, werden vom KI-Zwilling gelobt, alle anderen werden als „Geringverdiener“ oder „Luschen“ bezeichnet, die gefälligst auch einen Sub dalassen sollten.

Als Sub (Subscription) wird die monatliche Unterstützung eines Streamers auf Twitch durch seine Zuschauer bezeichnet. Jedes Amazon-Prime-Mitglied kann ein kostenloses Abonnement (Twitch Prime Sub) bei einem Streamer seiner Wahl einmal im Monat verteilen und profitiert im Gegenzug von bestimmten Leistungen, wie Zuschauen ohne Werbung oder der Teilnahme an exklusiven Chats und Chat-Inhalten wie speziellen Stickern. Der normale Sub hat einen Gegenwert von 4,99 € (via Twitch ).