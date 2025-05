Der Fußball-Experte des deutschen Twitch verschätzt sich komplett und verliert 2.000 Euro, doch Fans feiern die schlechten Tipps

Uzi bekommt als zweiter Spieler die Ehre, in die Hall of Legends von LoL aufgenommen zu werden.

LoL: Ein Jahr nach Faker erhält eine ADC-Legende einen Platz in der Hall of Fame, bekommt teures Auto und eine Doku

Solange die Fans von den schlechten Tipps des Streamers profitieren, werden sie sicherlich mit großer Freude auch die Prognose zur neuen Saison erwarten. Auch hier dürfte sich wieder die ein oder andere falsche Einschätzung ergeben. Eine Wette kostete GamerBrother zum Team of the Year in FC 25 sogar kurzzeitig seine Glaubwürdigkeit als Schalke-Anhänger: Streamer zu EA FC 25 geht Wette mit einem Profi ein, riskiert die schlimmste Strafe für einen Fußball-Fan

Twitch-Streamer und Profis verzweifeln in EA FC 25 an der Weekend League, obwohl sie teure Top-Spieler einsetzen

Wie die Fans auf die Schmach des Fußball-Experten reagierten, seht ihr nach dem Video. Hier könnt ihr euch anschauen, wie ihr in dem eigentlichen Spezialgebiet von GamerBrother, nämlich in Ultimate Team für EA FC 25 richtig durchstarten könnt.

Am Ende seiner Prognose standen 400 verschenkte Prime-Abos für seine Community zu Buche, die einen Gegenwert von rund 2000 Euro haben. Die Summe fiel auch so hoch aus, weil er für seine Tipps zum FC Schalke 04 wegen persönlicher Betroffenheit über 100 Abos auf einen Schlag verschenkte.

Zudem lag er auch mit den Prognosen zu einzelnen Spielern ordentlich daneben. Torschützenkönig Davie Selke vom Hamburger SV titulierte er in seiner Prognose zum Flop-Transfer. Diego Demme von Hertha BSC, der mit den Berlinern allenfalls eine durchschnittliche Saison spielte, machte er in seiner Vorhersage zum Königstransfer.

