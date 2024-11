21-Jähriger schimpft, dass er auf Twitch nur 1.900 € am Tag verdient: „Da hätte ich auch Briefträger werden können“

Der 21-jährige Nick „Lacy“ Fosco ist Twitch-Streamer und mit dem Online-Shooter Fortnite bekannt geworden. Er ärgert sich, dass er auf Twitch nur noch etwa 1.900 € am Tag verdient. Wenn er so wenig Geld hätte verdienen wollen, hätte er ja auch Briefträger werden können.

Das sagt Lacey: Am 15. November erschien ein Clip auf X, ehemals Twitter, in dem der 21-jährige Twitch-Streamer Lacy schimpft:

Ich hab grade meinen Werbe-Umsatz gecheckt und … Tja, ich krieg’ keine Werbeeinnahmen. Jedenfalls nicht die korrekte Summe. Das Problem ist: Ich nutze keine Markierungen, ich rede nicht über Politik, ich mach gar nix. Meine Einnahmen fielen von 10.000 $ aufwärts an manchen Tagen auf 2.000 $ am Tag. […] Irgendwas läuft da falsch. […] Wenn ich 2.000 $ am Tag hätte verdienen wollte, wäre ich ein Scheiß-Briefträger geworden.

Er sagt: Wenn Twitch nicht sofort seine Einnahmen wieder herstellen würde, dann würde er die Plattform verlassen. Er streame doch nicht aus Spaß. Sondern das sei sein Job.

Einige junge US-Amerikaner haben durch den Online-Shooter Fortnite eine Karriere auf Twitch gestartet und verdienen viel Geld:

„Jeden Bezug zur Realität verloren“

Wie ist die Reaktion? Die Reaktion ist kritisch. Wenn Lacy gehofft hat, mit dem Statement viel Mitleid und Verständnis für seine schwierige Lage zu erzeugen, hat er sich getäuscht.

Denn auf X schütteln viele den Kopf, wie er sich darüber beschweren kann, „nur“ 1.900 € am Tag zu verdienen. Viele normale Menschen in den USA hätten Schwierigkeiten, sich 3 Mahlzeiten am Tag zu leisten und er schimpfe über so einen luxuriösen Verdient.

Eine Nutzerin sagt: „Er kann ja mal versuchen, Briefträger zu sein und 2.000 $ am Tag zu verdienen.“

Das allgemeine Urteil: Der Streamer habe jeden Kontakt zur Realität verloren.

Fortnite-Streamer startet auf Twitch voll durch mit einer Blitz-Karriere

Wer ist Lacy? Der 21-jährige Lacy hat seit 2020 einen Kanal auf Twitch. So richtig aktiv wurde er auf der Streaming-Plattform aber erst 2022 mit dem Online-Shooter Fortnite:

2022 hatte er im Schnitt 17 Zuschauer

2023 waren es 1.428 Zuschauer

2024 hatte er schon 5.430 Zuschauer bei Fortnite und seit er zum „Just Chatting-Streamer“ geworden ist, schauen ihm im Schnitt 9.500 Menschen zu.

So richtig gut läuft für ihn auf Twitch erst seit Juni 2024. Da schloss er sich auf dem Clan FaZe an.

Die „Adpocalypse“ betrifft Streamer des Clans FaZe

Worum geht es da? Es ist offenbar eine Änderung bei Twitch in Bewegung, durch die Streamer weniger Geld oder gar kein Geld mehr durch Werbung verdienen. Man spricht hier von einer Adpocalypse.

Ein Streamer des Clans FaZe hat sich darüber aufgeregt, dass ihm das Geld abgedreht wurde, weil er den Hashtag „Iran“ verwendet.

Andere Streamer des Clans FaZe, wie StableRonaldo oder eben auch Lacey, beschweren sich nun auch, dass ihnen Geld aus der Werbung fehle. Es ist aber aktuell nicht nachvollziehbar, warum sie weniger Geld verdienen. Eine Möglichkeit wäre, dass Mitglieder von FaZe in Unterstützung ihres Clan-Kameraden Kaysan dem Thema so mehr Aufmerksamkeit verleihen wollen: Asmongold will Twitch bezwingen, erzielt erste Erfolge: Einigen Streamern wird das Werbegeld gestrichen