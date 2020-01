Der neue Hit auf Twitch? Mit Fake-Geld auf Final Fantasy Tactics wetten

Auf der Streamingseite Twitch.TV laufen gerade Wetten zu einem Autobattler von Final Fantasy Tactics. Hunderte Leute sind ständig im Livestream und geben ihre Wetten ab.

Was ist das für ein Stream? Der Kanal von FFTBattleground ist automatisiert und so ausgelegt, dass die Zuschauer dort wetten können. Eure Wette platziert ihr auf eins der acht Teams, die vom Computer gesteuert werden. Sie treten alle gegeneinander in Single-Elimination-Turnieren bei Final Fantasy Tactics an. Mit eurer Wette sollt ihr vorhersehen, welches Team als Gewinner aus dem Turnier hervorgeht.

Wie funktioniert das? Jeder Zuschauer erhält 1000G. Als Subscriber startet ihr sogar mit 2000G. Eine Währung von Fake-Geld, die nur für diesen Stream funktioniert. Solltet ihr mal all euer Geld verloren haben, fall ihr auf ein Kissen von 100G oder 200G für Subscriber.

Ihr wählt zum Start eines Turniers ein Team wie Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Schwarz, Braun oder Lila und nutzt anschließend das „!bet“-Kommando im Chat.

Teamfight Tactics: Twitch-Chat ist erfolgreicher als 89% der echten Spieler

Der Bot oder der Stream zeigt euch, wann die Zeit zum Wetten gekommen ist. Nach dem Ende der Wettzeit hauen sich die verschiedenen Teams so lange auf die Mappe, bis nur noch eins steht. Und das tritt dann gegen des Gewinnter-Team des letzten Turniers an, um den wahren Gewinner zu küren. Danach geht alles wieder von vorne los.

Der Einstieg ist gar nicht so leicht. Man muss sich erstmal in die Skills und Items hineinfuchsen, um zu verstehen, welches Team denn jetzt wirklich Chancen auf einen Sieg hätte.

Doch der Stream zeigt sich als beliebt. Über 600 Leute schauen gerade gleichzeitig zu, im Chat sieht man rege Beteiligung. Von dem möglichen Ende um den Auto-Chess-Hype hat Final Fantasy Tactics also wohl noch nichts mitbekommen. Steht hier ein nächster großer Hit wie TwitchPlaysPokémon bevor?

Wozu wettet man? Bisher sind die Möglichkeiten zum Ausgeben der G-Währung begrenzt. Mit dem Fake-Geld könnt ihr euren Namen in das Spiel einspeisen, das diesen dann möglicherweise für eine Einheit nutzen wird. Dazu kommen Geschlecht, Klasse, Skills und mehr. Skills sind zu Beginn jeder Runde käuflich. Ein Bot kündigt die Skill-Drops an, bei denen ihr zuschlagen könnt.

Wer erfolgreich wettet, verdient sich damit außerdem Erfahrungspunkte. Alle 5 Level schaltet ihr automatisch Skills frei.

Gefällt euch diese Art von interaktivem Stream oder seid ihr zufrieden, wenn ihr bekannten Größen beim Zocken zuseht?