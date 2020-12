Twitch streicht Kategorie „Blindes Durchspielen“ – Nach Beschwerden

Die Streaming-Plattform Twitch hat einen beliebten Tag abgeschafft. „Blind playthrough“ bezeichnete als Kategorie-Begriff das erstmalige Durchspielen eines Games, ohne Guides oder Informationen. Doch „blind“ soll in dem Fall nicht mehr verwendet werden, man wünscht sich eine „inklusive Sprache.“

Um was für ein Tag geht es? Twitch nutzt seit 2018 offizielle Tags, um klar zu markieren, was Zuschauer von einem Stream erwarten können.

Es gibt Tags wie „Bodypainting“, „Glitch Jagd“, „MMO“, „Neues Spiel“ und viele Dutzende mehr. Unter anderem werden Sprachen so kategorisiert, zudem hat jeder einzelne LoL-Champ seinen eigenen Tag.

Der Tag „Blind Playthrough“ bedeutete: Der Streamer spielt ein Game zum ersten Mal, ohne sich vorher groß über das Spiel zu informieren. Der Chat sollte dem Spieler dann auch keine Tipps geben.

Diese Kennzeichnung ist vor allem bei Spielen beliebt, bei denen der Streamer knobeln muss, etwa bei Adventures oder Puzzle-Spielen.

So wie man früher „Das ist schwul“ gesagt hat

Was hat an dem Wort gestört? Auf Twitter kamen im Laufe der Zeit Beschwerden gegen den Tag auf. Vor allem von Gamern mit Handicap. So erklärte etwa Steven Spohn auf Twitter schon im Juni, dass Worte über Personen mit Handicap benutzt werden, um „schlechte oder negative Situationen“ zu beschreiben.

Er nannte als Beispiele:

Lahm

Blind für Kritik sein

Auf taube Ohren stoßen

Sei kein Spasti

Zurückgeblieben

Im Fall von „blind durchspielen“ gäbe es mit „Zum ersten Mal Durchspielen“ ohnehin eine bessere und treffendere Alternative. „Blind durchspielen“ klinge eher so, als müsste man den Monitor ausschalten und das sei damit ja nicht gemeint.

So wie man früher „Das ist schwul“ gesagt hätte, um negative Dinge zu beschreiben, würde man heute etwa „Das ist lahm“ sagen, obwohl man „Das ist schlecht“ meinte.

Das sagt Twitch selbst: Twitch hat den Tag „Blind Playthrough“ entfernt. Eine Marketing-Mitarbeiterin von Twitch begrüßt das ausdrücklich. Sie sagt, Leute könnten „First Playthrough“ und „No Spoiler“ nutzen, um denselben Effekt zu erzielen.

Das steckt dahinter: Twitch spiegelt eine Diskussion wieder, die in der Gesellschaft geführt wird:

Die Befürworter solcher Sprachänderungen sagen: Sprache verändere sich permanent. Begriffe, die marginalisierte Teile der Bevölkerung in irgendeiner Form herabwürdigen oder verletzten, müssten geändert werden. Das sei richtig. Sprache forme das Bewusstsein.

Kritiker der Sprachänderungen lehnen das ab. Begriffe wie „blind“ seien nicht negativ besetzt. Es sei der falsche Ansatz, die Sprache ändern zu wollen, man müsse Miss-Stände in der Gesellschaft ändern, davon würden solche Debatten nur ablenken. Ersatz-Formulierungen seien zudem oft künstlich und fast lächerlich.

In Deutschland entzündet sich die Debatte vor allem am „generischen Maskulinum“ oder an Begriffen, die als rassistisch empfunden werden, wie „Zigeuner-Schnitzel“ oder „Mohrenkopf.“

Der Streamer „BlindlyPlayingGames“ ist tatsächlich blind und ein talentierter Spieler in Online-Shootern. Wir haben 2019 über seinen Erfolg im Online-Shooter Overwatch berichtet:

