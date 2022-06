Tüftler baut einen Aimbot für Controller, den kein Anti-Cheat stoppen kann

Ein User hat aus einer KI und einem Controller einen Aimbot gebaut und zeigt, wie gut dieser Bot ist. Die Vorstellung löst eine hitzige Diskussion unter den Usern aus und ob man solche Cheats in Zukunft überhaupt noch sehen kann.

Unter ehrlichen Spielern sind Cheater verhasst, denn sie nutzen unfaire Methoden, um zu gewinnen. Hier kommt meist Software zum Einsatz. Viele Entwickler versuchen daher, die Cheater schnell von ihren Servern zu verbannen, damit die Partien fair bleiben und die Spieler ehrlich gewinnen. In einigen Fällen versorgen Spieler Cheater mit Software, die für viel Frust anstatt für Siege sorgt.

Doch was passiert, wenn man einen Aimbot aus Hardware baut und an einen Controller ansteckt? Ein Tüftler hat das ausprobiert und vorgestellt.

Aimbot kann in Millisekunden ein neues Ziel erkennen

Was hat der User gemacht? Ein pfiffiger User hat jetzt in einem kurzen Video auf reddit einen Aimbot vorgestellt. Diesen hat er aus einem Roboterarm und mehreren kleinen Platinen gebaut und an einen Xbox-Controller montiert. Das Gebilde hat er mit einer KI verbunden. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend.

Wie gut ist der Roboter? Auf einem digitalen, quadratischen Feld muss man eine Kugel balancieren und dabei immer auf einer Markierung bleiben. Und diese Markierung wechselt sehr schnell die Position, sodass die Kugel neu positioniert werden muss. Die künstliche Intelligenz reagiert in Millisekunden und richtet den Ball wieder an der Markierung aus. So schnell könnte vermutlich kein Mensch auf diese Änderung reagieren.

Das Video zeigt aber nicht das gesamte Potenzial des Roboters, denn es wird nur die Funktion auf dem Quadrat gezeigt. Ein Aimbot eines anderen Tüftlers ist hier schon deutlich weiter, denn der kann richtig Shooter spielen und trifft besser als viele Profis:

Ein User erklärt auch, dass es kaum möglich ist, so einen Bot zu fassen. Denn wenn man so einen Bot erkennen will, dann muss man die Cheat-Software mit menschlichen Spieldaten trainieren. Anschließend könne man dann damit die Reaktionen analysieren und prüfen, ob die Eingaben von einem Menschen oder einer Software stammen würden. Normale Cheat-Software hätte jedoch keine Chance.

Community ist gleichermaßen fasziniert und schockiert

Wie reagieren die User? Viele Personen auf reddit zeigen sich von dem Video und der Maschine fasziniert. Denn es ist schon einzigartig, wie genau die kleine Roboterhand den Ball auf dem digitalen Tablett balanciert.

Ein User mit den meisten Upvotes erkärt, was vermutlich viele bei dem kurzen Video denken:

Das ist die Art von Cheat, die selbst ein Anti-Cheat-System auf Kernel-Ebene nicht verhindern kann.

Und ein anderer fügt nachdenklich hinzu:

Es ist traurig, wenn man bedenkt, wie viele PvP-Spielerfahrungen von Leuten ruiniert werden, die irgendwie stolz darauf sind, dass ihre Maschinen andere echte Menschen besiegen.

In einem nächsten Schritt müsste der Tüftler nun seinen Roboter in einem „richtigen“ Spiel ausprobieren. Und dafür muss er nicht mal die Grafik herunterstellen, wie das etwa viele richtige Profis machen. Denn die schrauben ihre Grafik stark herunter, damit sie auch kompetitiv zocken können. Warum, das erklären wir euch hier auf MeinMMO:

