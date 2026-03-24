Eine Firma für Halbleiter ist so überbucht, dass Kunden bereits Produkte reservieren, die noch gar nicht gebaut wurden

TSMC produziert Halbleiter für Firmen wie AMD, Nvidia und Apple. Doch das neue Werk in Arizona ist jetzt schon bis 2030 völlig ausgelastet.

TSMC gehört zu den größten und wichtigsten Halbleiterherstellern der Welt. Das Werk 4 von TSMC steht im US-Bundesstaat Arizona und hat ein überraschendes Problem: Es ist nicht nur aktuell ausgebucht, sondern bis 2030 bereits völlig vorreserviert mit Aufträgen.

Halbleiter spielen in der Wirtschaft eine große Rolle: Denn die Bauteile stecken in jedem elektronischen Gerät. Angefangen beim Kühlschrank über euer Handy bis zur Grafikkarte in eurem Gaming-PC.

Das Taiwan Economy Daily berichtet, dass wichtige Kunden bereits Kapazitäten und Produkte reservieren, die noch gar nicht produziert wurden.

Wegen geopolitischer Gründe ist der Standort in den USA gefragt wie nie

Warum ist das Interesse so groß? Das hat vor allem geopolitische Gründe. Die meisten Halbleiter produziert TSMC weiterhin in Taiwan, doch China erklärt immer wieder, dass man sich die Insel einverleiben wolle. Für viele Unternehmen, die Halbleiter für ihre Produkte benötigen, stellen die Werke in Taiwan daher ein gewisses Risiko dar.

Die Alternative für viele Hersteller ist daher das Werk in Arizona, einem sicheren US-Bundesstaat. Doch die Kapazitäten sind bereits ausgelastet und sollen obendrein nur auf wenige, exklusive Kunden beschränkt sein: NVIDIA, AMD und Apple (via wccftech.com).

TSMC investiert deswegen seit Jahren viel Geld in Produktionslinien in den USA. Insgesamt sollen die Investitionen auf eine halbe Billion Dollar ansteigen, und dies umfasst auch andere Zulieferer wie Foxconn und Quanta, die ihre Produktionsstätten ebenfalls in den USA errichten.

Wer sich gerade einen Gaming-PC kaufen oder seine alte Maschine aufrüsten will, muss tief in die Tasche greifen. Vor allem Arbeitsspeicher, der früher zu den günstigsten Bauteilen gehört hat, ist im Moment absurd teuer. Und das wird er wohl auch noch eine Weile bleiben, meinen Experten: RAM ist gerade unfassbar teuer, Marktforscher sind sich sicher: das bleibt auch noch eine Weile lang so