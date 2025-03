Trymacs lobt das neue Projekt von Twitch-Kollege Knossi, würde trotzdem nie mitmachen

Das neue Projekt „Mission Unknown: Atlantik“ von Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla ist jetzt auch auf YouTube gestartet. Kollege Max „Trymacs“ Stemmler reagierte auf die erste Folge im Stream und erklärte, warum er dort niemals mitgemacht hätte.

Was ist das für ein Projekt? Bei dem Projekt handelt sich um Mission Unknown: Atlantik, das von dem Twitch-Streamer Knossi ins Leben gerufen wurde. Zehn Content Creator, darunter unter anderem Knossi, Joey Kelly und Jodie Calussi, stellen sich einer krassen Herausforderung: Sie überqueren den Atlantik mit einem Segelboot.

Die zehn Teilnehmer sind in zwei Teams, blau und orange, unterteilt und liefern sich ein Rennen, wer zuerst am Zielort ankommt. In jedem Team befinden sich zwei Segel-Experten, um das Team zu unterstützen.

Das Projekt bekam schon bei Ankündigung etwas Gegenwind. Schließlich handelt es sich bei der Überquerung des Atlantiks um kein leichtes Unterfangen, das selbst für erfahrene Segler schwierig werden kann.

Das Projekt wurde im November 2024 für ungefähr drei Wochen gedreht. Die Folgen liefen zunächst auf Amazon Prime, jetzt wurde die erste Folge auf YouTube hochgeladen.

„Für kein Geld der Welt würde ich da mitmachen“

Warum würde Trymacs nicht mitmachen? Auf den Booten ist nur begrenzt Platz. Jeder Teilnehmer hat auf dem Boot nur ca. 2 bis 3 m². Das ist Trymacs schlichtweg zu wenig Platz und er sagt: „An Tag 5 war unser Shelter besser“ (via YouTube). Damit spielt er auf die Teilnahme mit Twitch-Kollege Rumathra bei der YouTube-Show 7 vs. Wild an.

Trymacs führt weiter aus, dass er sich gar nicht mehr daran erinnert, ob er ebenfalls für das Projekt angefragt worden ist. Er glaubt sich zu erinnern, dass er es über Knossi oder seinen Manager mitbekommen hatte und für ihn direkt klar war, er würde dabei niemals mitmachen.

Insgesamt findet Trymacs das Projekt von Knossi aber gut. Er sagt abschließend: „Geiler Content, richtig geil, aber für kein Geld der Welt würde ich da mitmachen“ (via YouTube). Er freue sich, die weiteren Folgen der Show anzusehen.

Als letzter Grund fügte Trymacs noch hinzu, dass er dann drei Wochen nicht streamen könnte.