10 Jahre alter Konkurrent von GTA Online wird von einem Fan wiederbelebt, bietet Raids wie ein MMORPG

Ein Spieler hat so Gefallen an Triad Wars gefunden, dass er das MMORPG nicht aufgeben wollte. Ein halbes Jahr Arbeit später und das Spiel läuft wieder.

Was ist das für ein Spiel? Triad Wars war eine Art MMORPG-Experiment von United Front Games, den Machern von Sleeping Dogs. Für viele Spieler war es eine Art Sleeping Dogs Online bei dem die Spieler ihr eigenes, kriminelles Imperium aufbauen sollte. Das Spiel erinnert dabei stark an den großen Sandbox-Erfolg GTA Online, weil in beiden Spielen die massive Welt voller Fahrzeuge und Verbrechen im Vordergrund steht.

Obwohl das „Massive“ (wie im Begriff “Massive Multiplayer Online Role Playing Game”) nicht im Vordergrund des Spiels stand, gab es einige Mechaniken, die stark an ein MMORPG erinnern. So durften die Spieler Skillpunkte in Skill-Trees verteilen die dann Kampffertigkeiten, Schusswaffen und Fahrkünste verbesserten. Statt Erfahrungspunkte sammelt man „Face“, eine Art Ruf auf der Straße. Mit höherem Ruf gab es außerdem bessere Ausrüstung.

Die Spielwelt war immer online, auch wenn die Spieler selbst nicht spielten. Durch Clans und Bestenlisten ließ man die Spieler gegeneinander antreten. So schlossen sich die Spieler zusammen, um die Vorherrschaft über Hongkong zu übernehmen.

Doch es gab auch Raids im Spiel, bei denen man in die Basen von anderen Spielern eintreten konnte und gegen die NPC-Wachen antrat. Dabei hat man zwar nicht gegen die Spieler selbst gekämpft, musste aber durch die vorher vom Verteidiger platzierten Anlagen dringen.

Hier könnt ihr das Spiel in Aktion sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Rettung 10 Jahre nach dem Ende

Wie steht es um das Spiel? Triad Wars lief nur im Jahr 2015, denn bereits am 20. Januar 2016 wurde das Spiel endgültig abgeschaltet. Damals hatte der Titel nie den Status einer „Open Beta“ verlassen und es gab nie den vollständigen Release.

Die Gründe für das schnelle Aus lagen bei der Community und beim Titel selbst. So dürstete es den Spielern eher nach einem Sleeping Dogs 2 als nach einem Free2Play-Online-Ableger. Gleichzeitig bot das Spiel zu wenig „Online“, denn echte Kämpfe mit anderen Spielern gab es nie. Es fehlte an Interaktionen.

Gleichzeitig verdiente der Titel die Bezeichnung Open Beta deutlich. So gab es viel Grind, weil die packende Inszenierung der Singleplayer-Kampagne fehlte und man ständig die gleichen Aktionen durchführte. Die Spielwelt wirkte zudem zu leer und unspektakulär. Doch einen treuen Fan hat der Titel noch.

Woher kommt die Rettung? Der Fan mit dem Nutzernamen „Keiters“ auf Reddit hat den Titel auch 10 Jahre nach dem Ende noch nicht aufgegeben. Laut eigenen Angaben hat er das Spiel 10 Jahre nach dem Ende wiederbelebt.

Dafür baute er die komplette Server-Struktur selbst nach, ganz ohne die Dateien des Servers zu haben. Auf der Website des Projekts berichtet er über seinen Prozess. So befindet sich sein Frankenstein-Projekt in einer spielbaren Alpha, bei der viele der Elemente funktionieren, auch wenn noch lange nicht alles geht.

Gerade das Herzstück, der Multiplayer und die Wirtschaft des Titels, sind noch nicht funktionell. Gleichzeitig arbeitet Keiters wohl ohne Erlaubnis der einstigen Entwickler. Zwar nimmt er kein Geld ein, Publisher Square Enix könnte jedoch jederzeit eingreifen und das Projekt beenden.

Seit es MMORPGs gibt, sterben sie auch wieder. Treue Fans schaffen es nur selten, eines davon wiederzubeleben. Dass es einem Fan gelungen ist, ist freudig, doch keine Lösung für alle Titel. Ein Vorhaben will MMORPGs jedoch retten: Initiative um Videospiele zu retten hatte wenig Hoffnung, YouTuber und Twitch-Streamer eilen zur Hilfe