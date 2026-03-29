Ein Traum für Retro-Fans: Cooles PC-Gehäuse im Stil der 90er-Jahre ist jetzt günstiger

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2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Ein Traum für Retro-Fans: Cooles PC-Gehäuse im Stil der 90er-Jahre ist jetzt günstiger
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Diese Hardware-Behausung im Retro-Design schickt euch auf eine optische Zeitreise und ist gerade zum bisherigen Tiefstpreis im Angebot.

Wer aktuelle PC-Hardware in ein nostalgisches Gewand mit modernen Features hüllen will, ist mit dem klassisch gestalteten SilverStone FLP02 bestens beraten.

Das Retro-Gehäuse ist im Amazon-Angebot gerade um 14 Prozent zum bisherigen Tiefstpreis reduziert. Günstiger gab es das noch nicht. Auch Alternate hat aktuell den Preis, allerdings zuzüglich Versandkosten.

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Das bietet das Retro-Gehäuse SilverStone FLP02

Trotz der “alten” Optik bietet das erst im Herbst letzten Jahres veröffentlichte Gehäuse aus Stahl und Kunststoff in beiger Farbgebung allerhand Funktionen und Kompatibilität auf dem heutigen Stand der Technik.

So lassen sich etwa Mainboards von Mini-ITX bis ATX und auch Server-Platinen im SSI-CEB-Format verbauen, ebenso wie bis zu neun PCI-Erweiterungskarten und bis zu sechs 3,5/2,5-Zoll-Laufwerke. Die oben gelegenen I/O-Anschlüsse bieten USB Type-C, USB 3.0 und einen Kombi-Audioanschluss.

Auch gibt es drei 5,25-Zoll-Laufwerksschächte, die sich hinter einer Abdeckung im Stil von Floppy-Diskettenlaufwerken verstecken, und es werden lange Grafikkarten (bis zu 386 mm) sowie 360-mm-Wasserkühlradiatoren unterstützt.

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Vorinstalliert sind bereits drei Lüfter, die sich auf Hochleistung fahren lassen, indem man eine Turbo-Taste in der Front drückt. Diese wurde früher bekanntlich zur CPU-Taktanpassung genutzt, dient hier jetzt aber der Lüftersteuerung.

Weitere Retro-Features finden sich bei den unterschiedlich farbigen Status-LEDs, einem Display im analogen Stil sowie einem Kippschalter zum Ein- und Ausschalten. Für letzteren gibt es sogar ein Schloss nebst Schlüssel, womit sich der Schalter und die Reset-Taste gegen Betätigung sperren lassen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

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Im Test: So wurde das Retro-Gehäuse bewertet

Das SilverStone FLP02 war unter anderem bei der bekannten Fachseite TechPowerUp im Test und konnte dort einen “Editor’s Choice”-Award einheimsen, jedoch mit der Einschränkung, dass es ansonsten zum Vollpreis recht kostspielig ist.

Pro
  • sieht sehr Retro aus
  • viele Designdetails, die in die 90er-Jahre zurückversetzen
  • viele funktionale Elemente, die die Nostalgie noch verstärken
  • funktionale Power- und Reset-Taste sowie ein Rohrschloss im Old-School-Stil
  • Turbo-Taste mit moderner Funktion zum Auslösen der 100-prozentigen Lüfterdrehzahl
  • praktische Verriegelungshebel an den 5, 25-Zoll-Laufwerksschächten
  • Platz für 360-mm-AIO-Kühler an der Oberseite
  • passend für moderne Hardware
  • feine Staubfilter an allen Lüftungsöffnungen
  • drei Hochleistungslüfter im Lieferumfang enthalten
  • mit GPU-Halterung
  • viel Stauraum, selbst bei langen GPUs
Contra
  • Nostalgie hat ihren Preis
  • Lüfter sind nicht leise
  • 3,5-Zoll-Laufwerksschächte hätten weggelassen werden können
  • Dual-Slot, vertikale GPU-Einbaulage in einem Gehäuse wie diesem nicht sinnvoll
  • voller Festspeicherausbau nur bei kurzer Grafikkarte oder kompakter Flüssigkeitskühlung
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Weitere Angebote: Gaming-Headset, LEGO Herr der Ringe und Star Wars sowie Borderlands 4

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