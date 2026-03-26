LEGO Set mit der berühmten Cantina-Band: sichert euch dieses epische Star-Wars-Set, bevor es vergriffen ist!

Düdüp-düp-düp-düdüdüdüp … gebt es zu, ihr habt den ikonischen Song schon beim bloßen Anblick dieses Sets direkt im Ohr! Denn wenn es einen Ort im “Star Wars”-Universum gibt, den man ausschließlich an der Musik erkennt, dann ist es die legendäre Mos Eisley Cantina auf Tatooine. Genau diese berüchtigte Kult-Kneipe, in der Abschaum und Verkommenheit (und natürlich Han Solo) sich die Klinke in die Hand geben, gibt’s von LEGO jetzt als besonderes Set.

Dabei ist das neue LEGO Star Wars Set nicht nur ein schickes Deko-Objekt, das man sich in die Vitrine stellt. Es gehört zur neuen und innovativen “SMART Play”-Reihe von LEGO! Das bedeutet: Wenn ihr das Set mit einem LEGO SMART Brick (separat erhältlich) kombiniert, wird das Set quasi lebendig.

Dann grunzt das Dewback-Reittier, an der Bar erklingen originalgetreue Mixer-Geräusche und ihr könnt freilich der Cantina-Band lauschen.

Dieses Set strotzt nur vor Details!

Mehr starke Deals für LEGO und Co.

Bevor wir uns das Cantina-Set näher ansehen, gibt’s hier noch eine Reihe von starken Deals zum Thema Klemmbausteinen:

Ein Stück Filmgeschichte für euer Regal: Warum die Cantina in jede Sammlung gehört

Aktuell könnt ihr euch dieses 666-teilige (ja, echt!) Meisterwerk bei Amazon mit einem richtig starken Rabatt schnappen. Warum das Set nicht nur für Star-Wars-Nostalgiker ein absoluter Pflichtkauf ist, verraten wir euch hier.

Mit der Cantina hat jeder Lego-Fan seine Freude.

“Han shot first!” – Details, die das Nerd-Herz höherschlagen lassen

LEGO hat bei diesem Modell wirklich an die Fans gedacht und viele charmante Easter Eggs versteckt. Es sind die vielen kleinen Dinge, die dieses Set zu einem echten Hingucker machen:

Legendäre Minifiguren: Neben den Mitgliedern der Cantina Band (inklusive ihrer Instrumente!) dürfen auch Greedo und der legendäre Alkoven, in dem er von Han brutal weggeballert wird, nicht fehlen. So könnt ihr die ewige Debatte, wer jetzt wirklich zuerst geschossen hat, einfach selbst zu Hause nachstellen und so ein für alle Mal klären!

Neben den Mitgliedern der Cantina Band (inklusive ihrer Instrumente!) dürfen auch Greedo und der legendäre Alkoven, in dem er von Han brutal weggeballert wird, nicht fehlen. So könnt ihr die ewige Debatte, wer jetzt wirklich zuerst geschossen hat, einfach selbst zu Hause nachstellen und so ein für alle Mal klären! Modulares Design: Die Bar lässt sich aufklappen und bespielen oder kompakt als Ausstellungsstück zusammenstecken.

Die Bar lässt sich aufklappen und bespielen oder kompakt als Ausstellungsstück zusammenstecken. Authentische Atmosphäre: Vom Zapfhahn über den verdreckten Sandtrooper bis zu den kleinen Nischen, in denen dubiose Deals abgewickelt werden, fängt dieses Set den schmuddeligen Charme von Mos Eisley perfekt ein.

Das Upgrade: So weckt ihr das Set mit dem SMART Brick zum Leben

Wie schon erwähnt, entfaltet die Cantina ihre wahre Macht erst in Kombination mit der neuen “SMART Play”-Technologie. Auch wenn das Set bereits als reines Display-Modell toll aussieht, ist der LEGO SMART Brick der eigentliche Gamechanger.

Wenn ihr schon einen Smart-Brick habt, geht die Action in diesme Set erst richtig los!

Denn wenn ihr diesen speziellen Stein im Set verwendet, kommen zahlreiche Details dazu, darunter der Mixer mit seinem Geräusch, ein grunzendes Reittier und freilich die schon eingangs erwähnte Canina-Band mit ihrem ikonischen Song.

Unser Tipp: Da der SMART Brick in diesem speziellen Set nicht direkt mitgeliefert wird, empfehlen wir euch, zusätzlich noch ein Set mit Brick zu kaufen. Aktuell sind dies die folgenden LEGO Star Wars Sets:

Aber auch ohne den Brick ist das Cantina-Set ein echter Hingucker und wertet jede Sammlung und jedes Nerd-Zimmer gehörig auf.

Das Angebot gilt nur bis zum 1. April, schlagt also zu, bevor es weg ist!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.