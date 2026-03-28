Kabelloses Gaming-Headset zum Schleuderpreis: Logitechs G321 gibt es gerade echt günstig

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2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Kabelloses Gaming-Headset zum Schleuderpreis: Logitechs G321 gibt es gerade echt günstig
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Das G321 Lightspeed ist das derzeit günstigste kabellose Gaming-Headset von Logitech und lohnt sich gerade im Angebot.

Wer kein Vermögen für ein brauchbares Gaming-Headset ausgeben möchte, sollte sich das Logitech G321 Lightspeed näher anschauen, das es bei Amazon gerade im Angebot um satte 44 Prozent reduziert gibt im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das erst im letzten Jahr erschienene Einstiegsmodell bisher noch nicht. Alternativ hat aktuell auch Galaxus den neuen Tiefstpreis für das Headset im Angebot. Überall sonst ist es teurer.

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Logitech verspricht für das G321 satten, detaillierten Sound für immersives Gaming, während das durch Hochklappen stummschaltbare 16-KHz Boom-Mikrofon kristallklare Kommunikation bieten soll.

Mit nur 210 Gramm Gewicht und dickem Kopfbügel, hochelastischem Strickgewebe sowie Ohrmuscheln aus Memory-Schaum ermöglicht das Headset auch hohen Tragekomfort mit bequemer Passform.

Logitechs kabelloser Lightspeed-Adapter soll derweil ein nahtloses und zuverlässiges Funkerlebnis mit einer Akkulaufzeit von über 20 Stunden bieten, wobei auch Bluetooth mit an Bord ist.

Zudem gibt es leicht zugängliche Tasten zum Ein-/Ausschalten, für Bluetooth und Lautstärke direkt am Headset und es ist neben PC zu PS4, PS5, Nintendo Switch sowie Mobilgeräten kompatibel. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Logitech G321 Lightspeed für nur 39 Euro statt 69,99 Euro UVP bei Amazon
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Rezensionen und Test: Was taugt das Gaming-Headset Logitech G321 Lightspeed?

In den Amazon-Rezensionen kommt das G321 hinsichtlich Sound und Preis-Leistungs-Verhältnis meistens gut an, nur vereinzelt zeigen sich User enttäuscht. Im Test der Webseite Tweak Reviews konnte es mit 8 von 10 Punkten ebenfalls weitestgehend überzeugen:

Betrachtet man das Logitech G321 LIGHTSPEED als Ganzes, wird schnell klar, dass Logitech ein Headset entwickelt hat, bei dem Benutzerfreundlichkeit, Komfort und eine stabile kabellose Leistung im Vordergrund stehen, anstatt auf extreme Klanggenauigkeit oder audiophile Qualität zu setzen.

Es ist ein Headset, das in erster Linie im Alltag funktionieren muss – und das tut es sehr gut. […] Das Logitech G321 LIGHTSPEED erhält 8 von 10 Punkten. Ein gutes und bequemes Headset, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, dem jedoch der letzte Schliff beim Klangerlebnis fehlt, um sich von der Masse abzuheben.

Pro
  • guter Allround-Klang
  • guter Tragekomfort
  • angemessenes Gewicht
  • Plug-and-Play
  • drahtlos ohne Software
  • gute Akkulaufzeit
  • Lightspeed-Verbindung
  • Preis
Contra
  • Begrenzte Detailtreue im Klang
tweakreviews.com
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Weitere Angebote: LEGO Herr der Ringe und Star Wars, Diablo-4-Sonderheft und Borderlands 4

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