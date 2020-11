Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Aufgrund der düsteren Optik, der Dämonen und dem Hack and Slay Gameplay kam bei den Fans schnell der Vergleich zu Diablo auf, nur eben als Shooter. Und das ist auch kein Wunder, denn die Gründer der Flagship Studios waren ehemalige Blizzard-Mitarbeiter, die am ARPG gearbeitet haben.

Grundsätzlich sollten hier Hack and Slay-Mechaniken mit Shooter-Gameplay verknüpft werden, in einer Welt, die von Dämonen heimgesucht wird.

Das ist Hellgate: London: Das MMORPG Hellgate: London wurde 2009 eingestellt und nach etlichen Entwickler-Wechseln und erfolglosen Wiederbelebungsversuchen in den letzten Jahren landete der Titel 2018 letztendlich als Einzelspieler-Variante auf Steam . Dabei wünschen sich viele Fans den Multiplayer zurück. Modder nehmen sich diesem Wunsch seit Ende 2016 an und starten jetzt ihre Beta.

