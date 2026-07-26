Total War: Warhammer 40.000 bringt ein uraltes Feature zurück und ändert zugleich, was alle anderen Teile zuvor hatten

Creative Assembly hat über eine Stunde neues Gameplay zu Total War: Warhammer 40.000 gezeigt und Einblicke in die Spielmechaniken gegeben. Wer denkt, die Reihe zu kennen, sollte sich besser genau anschauen, was er da bekommt.

Wir wussten schon seit der Vorstellung der Fraktionen, dass Total War: Warhammer 40.000 alles anders macht als gewohnt. Nun haben die Entwickler eine Stunde lang Gameplay gezeigt und darüber gesprochen, welche Änderungen es im Detail gibt (auf YouTube).

Konkret ging es dabei um eines der wichtigsten Features: die Echtzeit-Schlachten und den Fernkampf. Was vor allem Veteranen der Reihe freuen dürfte, ist die Rückkehr von Bodyguards für Helden.

Statt – wie in Warhammer 3 – auf einzelne Entitäten zu setzen, hat fast jeder Held nun eine kleine Einheit an Leuten um sich, die ihn begleiten und beschützen, wie es vor allem in historischen Total-War-Teilen üblich war. Weitere Highlights sind etwa:

Deckung, die durch Luftschläge zerstört, aber auch durch entsprechende Krater erschaffen werden kann

„Schießen in Bewegung“ als standardmäßige Funktion für alle Einheiten, heißt: niemand muss mehr stehenbleiben, um zu feuern (und Space Marines feuern im Laufen sogar mit 100 % Präzision)

verbesserte Ziel-Auswahl und automatischer Waffenwechsel auf die beste Effizienz, etwa Flammenwerfer im Nahkampf und Anti-Fahrzeug-Granaten gegen Panzer

anpassbare Ausrüstung innerhalb der Einheit nach Vorbild Tabletop: jede Einheit kann individuell mit verschiedenen Waffen ausgerüstet werden

Streufeuer als neue Möglichkeit für schwere Schnellfeuergeschütze, um komplette Einheiten zu dezimieren, statt alle Schüsse auf ein Model zu fokussieren

Eine besonders spannende Änderung betrifft jedoch fast alle Einheiten im Spiel und eine logistische Mechanik, die bisher der strategischen Planung mehr Gewicht verliehen hat: Munition.

Video starten Total War: Warhammer 40,000 im Announcement-Trailer Autoplay

In Total War: Warhammer 40.000 könnt ihr unendlich viel ballern und das ergibt Sinn

Statt wie in allen Teilen zuvor, in denen Fernkampf-Einheiten (normalerweise) nur begrenzt viel Munition hatten, sind sämtliche Einheiten in Total War: Warhammer 40.000 mit unendlich viel Munition für einen Kampf ausgestattet.

Wie es zu dieser Entscheidung kam, erklären die Entwickler nicht ganz, aber aus Sicht der Welt ist der Umstand durchaus sinnvoll:

Das Imperium setzt vor allem auf Laserwaffen, die per Design unendlich viel Munition haben, sie müssen nur „aufgeladen“ werden. Hier gilt ansonsten: Die Waffe ist mehr wert als das Leben des Soldaten, weswegen man lieber genug Munition einpackt, um die teureren Waffen sichern zu können.

Space Marines sind die absolute Elite des Imperiums und haben Zugriff auf quasi endlose Ressourcen, auch wenn diese von den Befehlshabern entsprechend der Mission rationiert werden.

Orks … nehmen im Zweifel einen angemalten Stein und ballern mit dem. Im Ernst, die können alles als Waffe verwenden und es funktioniert irgendwie, vermutlich stecken sie einfach das Magazin eines Feindes in die eigene Waffe und ballern weiter.

Aeldari haben ohnehin so fortgeschrittene Technologie, dass Munition dort vermutlich keine Rolle spielt oder exakt so berechnet wurde, dass sie genau für den Kampf ausreicht.

Auch wenn es diesmal nur um die Echtzeitschlachten ging, hat Creative Assembly schon vor einiger Zeit erklärt, wie sogar die Kampagne völlig anders funktionieren wird, als ihr von Total War bisher gewohnt seid. Stellt euch auf eine vollkommen neue Erfahrung ein.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von den Änderungen machen wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website für die Beta anmelden. Das Video lohnt sich ebenfalls, aber wer sich nicht die vollen ca. 60 Minuten anschauen will, dem kann ich die Zusammenfassung von Zerkovich auf YouTube (auf Englisch) empfehlen, der in 11 Minuten die Highlights herunterbricht.

Was haltet ihr von den Änderungen? Gefällt euch, wo die Reise hingeht oder erkennt ihr in der ganzen Sache Total War nicht wieder? Welche Fraktion spielt ihr zu Release? Schreibt uns einen Kommentar!

Sollte euch die Welt von Warhammer 40.000 zu grimdark und abgefahren sein, könnte euch der aktuell noch neuste Teil Total War: Warhammer 3 interessieren. Obwohl der Nachfolger bereits in Entwicklung ist, gibt es auch hier bald ein dickes Update: Das große Strategiespiel zu Warhammer auf Steam zeigt den nächsten DLC, bringt 2 Charaktere aus der Lore, verändert die gesamte Map