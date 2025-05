Das große Strategie-Spiel zu Warhammer auf Steam verrät endlich Neues zum nächsten DLC, Fans jubeln: „Sieht aus, als stünde Norsca wieder auf der Speisekarte, Jungs!“

Beim diesjährigen Skulls-Event wurden neue Infos zum nächsten DLC für Total War: Warhammer 3 auf Steam und im Epic Games Store bekanntgegeben. So ist nun auch die zweite der drei im DLC enthaltenen Fraktionen bekannt und Fans freuen sich über Auswahl.

Welche neuen Infos gibt es? In einem knapp einminütigen Teaser zeigt Entwickler Creative Assembly (kurz CA) einen der drei neuen legendären Kommandanten. Zudem ist jetzt auch der Name des DLCs offiziell bekannt: Tides of Torment.

Den neuen Teaser zu Total War: Warhammer 3 – Tides of Torment seht ihr hier:

Wer ist dieser neue Kommandant? Es handelt sich dabei um Sayl the Faithless. Er ist ein Zauberer, der in Total War: Warhammer 3 die Reihen der Norsca verstärken wird. Die lassen sich am besten als Fantasy-Wikinger beschreiben, die mit blutrünstigen Berserken und riesigen Kriegsmammuts ins Feld ziehen.

Der Teaser zeigt einen entscheidenden Moment aus Sayls Vorgeschichte: Zu sehen ist ein verhüllter Sayl, der ein magisches Ritual unterbricht und eine monströse Kreatur beschwört.

Die Zauberer, deren Ritual Sayl stört, sind Schalkain the Vile und seine drei Lehrlinge

Diese wurden von Sayl dazu gebracht, ein dämonisches Ritual durchzuführen, welches er manipulierte und das zu Schalkains Tod führte

Aus den Körpern der Lehrlinge schuf Sayl eine schreckliche Chaosbrut, die „Nightmaw“ genannt wird

Lang verschmähte Fraktion bekommt endlich Liebe

Wie reagieren die Fans auf den Teaser? Viele Spieler freuen sich in den Kommentaren unter dem YouTube-Video darüber, dass CA den Norsca wieder etwas mehr Liebe gibt.

„Nach 7 Jahren Qual durch jede einzelne Fraktion steht Norsca endlich kurz davor, selbst mal jemanden zu überfallen“, schreibt ladybug2579

Red0543 jubelt regelrecht: „Sieht aus, als stünde Norsca wieder auf der Speisekarte, Jungs!“

„Ich kann’s nicht fassen, Norsca bekommt am Ende doch noch Liebe“, schreibt ragnarokivae6136

Die Norsca haben sich spielmechanisch seit Total War: Warhammer kaum verändert und schwächeln daher gegen viele der neueren Fraktionen. Die Hoffnung vieler Fans ist daher, dass die Entwickler ihnen ein ordentliches Rework verpassen und ihre Mechaniken auf den neuesten Stand bringen.

Was Tides of Torment für die Norsca noch so bereithält, erfahrt ihr heute um 16:00 Uhr. Da erscheint das nächste Dev-Chat-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu Total War.

Bislang sind aus dem neuen DLC nur zwei Fraktionen bekannt. Neben Sayl the Faithless wurde bereits Dechala angekündigt, „die Verstoßene“. Sie ist eine Dienerin des Slaanesh, dem Chaosgott der Dekadenz, der Lust und des Exzesses. Mehr zu ihrer Rolle im Spiel erfahrt ihr hier: Das große Strategie-Spiel zu Warhammer auf Steam taucht tiefer ins Reich der Freude ein, bringt eine wunderschöne Schlange mit 6 Armen