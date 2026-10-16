Entwickler bringt „Total War“-Spiel auf Steam, wird 2 Tage später wegen vernichtender Kritiken wieder aus dem Shop entfernt

Creative Assembly veröffentlicht Total War: Shogun 2 neu auf Steam, zwei Tage später ist das Spiel schon wieder weg. Die laute Kritik der Fans hat den Entwicklern wohl zu denken gegeben. Das Team gelobt Besserung und will das Spiel überarbeiten.

Was genau ist passiert? Am 13. Oktober 2026 veröffentlichten SEGA und Creative Assembly mit Total War: Shogun 2 Definitive Edition eine neue und verbesserte Version des alten Shogun 2: Total War.

Doch zwei Tage später, am 15. Oktober 2026, wurde das Spiel bereits wieder aus dem Shop entfernt. Zu groß war die Kritik der Community an dem Spiel, zu vernichtend die Kritiken auf Steam. Denn diese liegen derzeit bei „äußerst negativ“: 15 % sind bei 3.500 Bewertungen positiv.

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Total-War-Spiel wird nach vernichtender Kritik aus Steam-Shop entfernt

Was ist da schiefgelaufen? Kurz nach dem Release des Spiels häuften sich die negativen Kommentare. Die Kritik der Spieler: In der neuen Spielversion würden sich weiterhin uralte Fehler befinden, die Beleuchtung sei kaputt, es gebe zusätzliche neue Fehler und man würde Features als neu verkaufen, obwohl es diese schon vorher gegeben habe. Außerdem kritisieren viele den fehlenden Support des Steam Workshop, der für Modifikationen essentiell sei.

Einer der größten Kritikpunkte: Das Team soll offensichtlich KI genutzt haben, um Charakterportraits überarbeitet zu haben. Spieler verweisen in der Steam-Community auf fehlerhafte Helme, seltsame Gesichter und zu viele Finger an den Händen. Typische Zeichen für KI‑Einsatz. Einen KI‑Disclaimer gibt es aber bei Shogun 2 auf Steam nicht, obwohl dieser bei KI-Einsatz von Steam vorgeschrieben ist.

Shogun 2 Complete Edition ist nicht mehr auf Steam verfügbar.

Was sagte der Entwickler dazu? Das Team hat das Spiel zwei Tage später aus dem Shop entfernt und einen umfangreichen Post dazu veröffentlicht. Die extrem negativen Reaktionen sind dann wohl doch zu viel gewesen. Auf Steam heißt es in dem Post auf Steam:

Wir sind uns bewusst, dass „Total War: Shogun 2 – Complete Edition“ sowohl eure Erwartungen als auch unsere eigenen Standards nicht erfüllt hat. Wir haben euer Feedback, eure Kommentare und eure Bewertungen zur Kenntnis genommen. Wir stimmen zu, dass das derzeitige Spielerlebnis nicht den Anforderungen entspricht.



Aus diesem Grund arbeiten wir mit den Plattformbetreibern zusammen, um das Spiel aus dem Verkauf zu nehmen und die Originalversion wieder verfügbar zu machen, während wir die Probleme untersuchen. Bestehende Besitzer können weiterhin auf das Spiel zugreifen und es spielen.



Wir arbeiten eng mit unserem Entwicklungspartner zusammen, um die Ursachen dieser Probleme zu ermitteln, Verbesserungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass „Shogun 2 – Complete Edition“ den Qualitätsstandards entspricht, die Spieler von „Total War“ erwarten.

Wichtig ist aber auch, dass sie sich nicht zu konkreten Vorwürfen geäußert haben, etwa zur aktiven KI-Nutzung im Spiel, obwohl diese für viele mehr als offensichtlich gewesen sein soll.

Wie geht es weiter? Zum aktuellen Zeitpunkt (16.10.2026, 10:00 Uhr) ist die Complete Edition auf Steam nicht mehr erhältlich und die alte Version von 2011 ist wieder im Shop kaufbar. Wer sich die Complete Version aber bereits auf Steam gekauft hatte, behält diese weiterhin in seinem Account.

Wie lange die Überarbeitung dauern wird, ist nicht bekannt. Die Entwickler erklärten nur, dass sie die Probleme ermitteln und Verbesserungen vornehmen wollen. Das könnte im schlimmsten Fall auch einige Monate dauern.

20 Jahre haben Fans von Total War auf ein neues Spiel im Mittelalter gewartet. Im Zuge des 25. Geburtstags der Reihe gab es nun endlich die Ankündigung. Auf die anfängliche Euphorie folgte jedoch schnell Ernüchterung. Mehr dazu direkt auf MeinMMO: Legendäres Strategiespiel auf Steam bekommt nach 20 Jahren einen 3. Teil, Community jubelt erst – dann die Ernüchterung