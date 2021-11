Weitere Tipps zum Black Friday und Cyber Monday : Falls ihr zum Abschluss der großen Rabatt-Aktion noch ein paar gute Ideen sucht, dann schaut doch mal in folgenden Artikel. Hier stellen wir euch ein paar Geheimtipps am Black Friday vor, die sich für euch lohnen könnten, wenn ihr nicht mehr als 100 Euro ausgeben wollt.

Wichtig ist nur, dass ihr am Ende bei der Aktivierung aufpassen müsst, denn Microsoft will euch aggressiv davon überzeugen, dass ihr nach einem Jahr Office 365 zum Vollpreis weiter nutzt. Das könnt ihr etwas umständlich abschalten und solltet ihr auch tun, wenn ihr nicht 100 Euro pro Jahr zahlen wollt.

Ihr habt noch ein Office-Abo am Laufen oder überlegt euch eins zu kaufen? Dann lohnt sich aktuell Microsoft 365 Family für knapp 50 Euro. Denn in dem Family-Paket ist nicht nur Word mit allen Funktionen enthalten, sondern ihr bekommt auch zusätzliche Funktionen wie etwa einen 1TB OneDrive-Cloudspeicher.

Momentan bekommt ihr sowohl schlichten, schwarzen Arbeitsspeicher als auch RGB-Arbeitsspeicher im Angebot – je nachdem, was euch für euer System am liebsten ist.

8 GB Arbeitsspeicher sollten zum aktuellen Zeitpunkt das absolute Minimum sein, was ihr in eurem Gaming-PC verbaut habt. 16 GB sind aktuell am besten. 32 GB sind zwar zukunftssicherer, die wenigsten von euch dürften so viel derzeit noch nicht brauchen.

Falls ihr keine Schnittstelle für eine M.2-SSD besitzt, dann könnt ihr auch interne SSDs verbauen. Diese bieten eine ähnlich hohe Geschwindigkeit und lassen sich ohne Probleme in so ziemlich jedes System einbauen.

Einen der besten Gaming-Monitore für Full-HD bekommt ihr am Black Friday so günstig wie nie zuvor

