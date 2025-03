Spieler von Throne and Liberty feiern wichtige Verbesserung, werden gemeldet, weil andere sie nicht fühlen

Mit der Erweiterung Wildnis von Talandre kamen nicht nur neue Inhalte auf die Server von Throne and Liberty, sondern auch wichtige Verbesserungen. Leider scheinen nicht alle Spieler gleichermaßen von den Updates zu profitieren.

Was hat sich verbessert? Mit der neuen Erweiterung Wildnis von Talandre hatten sich die Entwickler vorgenommen, die häufig kritisierte Kampferfahrung von Throne and Liberty spürbar zu verbessern. Entsprechend umfangreich ist der Bereich „Verbesserungen bei Kampf und Bewegung“ in den offiziellen Patch Notes.

Zu den wichtigsten Verbesserungen für den Kampf gehören:

Die Standardangriffsreichweite für Nahkampfwaffen wurde erhöht.

Fernkampffertigkeiten mit Wirkungsdauer erhalten nun einen zusätzlichen Reichweitenpuffer, wenn das Ziel sich beim Wirken außerhalb der Reichweite bewegt.

Wenn Ziele mithilfe der Tab-Taste umkreist werden, werden Ziele anhand von Distanz und Kamera-Richtung priorisiert.

Klassischer Modus: Die Zielreichweite wurde etwas erhöht, um die Genauigkeit bei der Zielwahl mit Mausklicks zu verbessern.

Die Verringerung des Bewegungstempos während Charaktere Angriffsfertigkeiten nutzten wurde entfernt, um die Bewegung im Kampf flüssiger zu gestalten.

Die Anzahl der Aktionssperren nach Nutzung von Bewegungsfähigkeiten wurde verringert.

Die Fortbewegung von Bewegungsfähigkeiten wurde verbessert, damit Charaktere bei der Nutzung seltener im Gelände feststecken.

Die Spielerkamera kann nun während bestimmter Bewegungsfähigkeiten rotieren, die zuvor den Kamerawinkel blockierten.

Die Richtungskontrolle beim Springen wurde verbessert.

Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, die es Spielern ermöglicht, verbündete Ziele beim Klick-Anvisieren zu ignorieren.

Charakterträgheit verringert: Richtungsänderungen während Bewegungen werden nun schneller umgesetzt.

Bei den Fähigkeiten “Stürmen” und “Entfernung verkürzen” wurden die effektiven Reichweiten leicht angepasst, um nach den Änderungen der Angriffsreichweite von Nahkampfwaffen die gleiche Distanz beizubehalten.

Das Start-Cinematic von Throne and Liberty – Wildnis von Talandre:

Community streitet über Qualität der Verbesserungen

Wie wirken sich die Verbesserungen aus? Es kommt offenbar darauf an, wen man fragt. KinnoVG feiert in seinem Post auf Reddit beispielsweise die Neuerungen: „Der Kampf ist viiiieeellll besser. Heiliger Strohsack, NCSoft und Amazon Games haben hier großartige Arbeit geleistet.“

Etliche Kommentatoren wie itsred_man untermauern den positiven Eindruck von KinnoVG auf Reddit: „Ich liebe jetzt die Bewegung und die Möglichkeit, frei anzugreifen, während man sich mit normaler Geschwindigkeit bewegt, das ist klasse.“

hehepout ergänzt auf Reddit: „Das Gameplay ist flüssiger, seit sie die toten Animationszeiten und die langsamere Bewegung beim Angreifen entfernt haben. Leute, die sagen, dass sich nichts geändert hat, sind völlig ahnungslos oder spielen das Spiel nicht.“

Der letzte Teil des Zitats richtet sich an diverse Spieler, die ganz anderer Meinung sind. KinnoVG klagt in einem PS-Abschnitt seines Ursprungsposts sogar darüber, dass er von vielen Reddit-Nutzern gemeldet worden sein soll, weil er vermeintlichen Blödsinn verbreiten würde. Einige der Kommentare, die nicht KinnoVGs Meinung widerspiegeln:

Samesneaky klagt auf Reddit, dass er durch die Erweiterung keine Verbesserung spürt: „Als Nahkämpfer fühle ich null Unterschied. Das Spiel fühlt sich immer noch ziemlich müllig an …“

A_Smikis sieht das auf Reddit genauso: „Keine Ahnung, wovon der Thread-Ersteller spricht, für mich hat sich nichts geändert .. und die Bodenkollisionen sowie das Desync sind wahrscheinlich sogar noch schlimmer als vorher.“

pelos1 kritisiert lautstark auf Reddit: „Der Kampf ist IMMER noch SCHLECHT!!!! Die Animationen sind nicht mehr mit der Angriffsdistanz synchronisiert, das Tab Targeting ist noch SCHLECHTER!!!“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Verbesserungen? Ich spiele seit dem Launch das Waffen-Duo Dolche und Armbrust und hatte damit schon vor der Erweiterung viel Spaß in den Kämpfen. Vor allem durch die höhere Nahkampfreichweite fühlt sich das Geprügel jetzt aber doch noch etwas besser an.

Mehr Probleme hatte ich teils mit der Bewegung durch die Welt. Durch schnelle Wechsel in die verschiedenen Tierformen und den Greifhaken bietet das Spiel eigentlich alles, was man für eine dynamische Fortbewegung braucht.

In der Praxis fühlte es sich aber nicht immer gut an, von Greifhaken-Punkt zu Greifhaken-Punkt zu torkeln oder als eigentlich flotte Katze über das Terrain zu stolpern. Diesbezüglich gibt es auch mit Wildnis von Talandre noch Luft nach oben.

Die erste Erweiterung von Throne and Liberty hatte aber noch sehr viel mehr als Kampf-Verbesserungen zu bieten. Allein die Spielwelt hat sich fast verdoppelt. Es gibt eine neue Story-Kampagne sowie eine erhöhte Maximalstufe. Und natürlich auch neue Dungeons und Raid-Herausforderungen, Systeme und mehr. Mehr Details erfahrt ihr in unserer Übersicht zu Throne and Liberty: Wildnis von Talandre.