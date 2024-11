Throne and Liberty: Honigtopfameisen finden – So schafft ihr die Quest Der Anfang des Unglücks

In Throne and Liberty müsst ihr für eine Erkundungsmission Honigtopfameisen (eng. Honeypot Ants) finden und erledigen. MeinMMO verrät euch alles, was ihr zu der Quest wissen müsst.

Honeypot Ant finden: Für die Quest Der Anfang des Unglücks (engl. Beginning of Misfortune) müsst ihr erst eine Seite finden und anschließend Ameisen. Diese halten sich im Open-World-Dungeon Ameisennest auf. Doch das Trickreiche daran ist, dass die Honigtopfameisen keine Quest-Markierung haben. Das heißt, dass ihr sie selbst aufspüren müsst.

In dem Dungeon gibt es mehrere gelb leuchtende Eier. Daraus schlüpfen die Honeypot Ants, wenn ihr die umliegenden Ameisen mit Flächenangriffen erledigt.

Begebt euch aber nicht unbedacht in den Dungeon. Sind zwei rote Schwerter an ihm, heißt es, dass PvP aktiviert wurde. Dann können euch nicht nur die Monster vernichten, sondern auch die Spieler. MeinMMO zeigt euch die Fundorte der Eier und verrät euch, was ihr sonst noch zu der Mission wissen müsst.

Die Seite der Sammlung: Expeditionsaufzeichnungen – Ameisennest finden

Teil Eins: Zu Beginn der Mission müsst ihr eine verlorene Seite finden. Dafür begebt ihr euch in den Open-World-Dungeon Ameisennest, der sich im Norden von Felswacht befindet. Wenn ihr die Höhle betreten habt, müsst ihr dem Gang ins Innere folgen. Sobald sich das Gewölbe in viele Gänge aufteilt, findet ihr die Seite links in einem Abgrund bei dem Lebensmittellager. Ihr müsst mit der Seite interagieren, um den ersten Teil der Mission abzuschließen.

Die Seite leuchtet euch aus dem Abgrund violett entgegen Interagiert mit der Seite

Habt ihr das geschafft, müsst ihr den Dungeon durchqueren, um zu den Honigtopfameisen-Eiern zu gelangen. Auf dem Weg dorthin werdet ihr von vielen Ameisen bemerkt. Dies lässt sich vermeiden, indem ihr euch mithilfe der Verwandlung in ein Insekt transformiert. So ignorieren euch die anderen Ameisen und ihr könnt den Dungeon ungestört passieren.

So findet ihr die Honeypot Ants

Teil Zwei: Jetzt wird es etwas schwieriger, denn nun gilt es die Honeypot Ants aufzuspüren. Im Normalfall, haben Monster immer eine Markierung, die euch den Standort der Monster genau anzeigt, wenn ihr die Quest mit einem Stern versehen habt. Die Honigtopfameisen gelten jedoch als eine der Ausnahme, daher müsst ihr sie auf eigene Faust finden und sie haben sich gut versteckt.

Euch wird lediglich das Gebiet mit dem Ei angezeigt. Was euch allerdings nicht verraten wird, ist, dass die Honigtopfameisen aus den gelb leuchtenden Eiern schlüpfen, wenn man die umliegenden Ameisen um sie herum vernichtet.

Hierfür eignen sich besonders Waffen mit vielen Flächenangriffen, wie beispielsweise der Stab. Ist eure Stufe oder Ausrüstung noch nicht so hoch, solltet ihr versuchen, nur einzelne oder wenige Ameisen auf einmal anzulocken, um sie nach und nach zu bekämpfen.

Hier haben wir für euch einige Fundorte der Honeypot Ants:

Die blauen Kreise markieren das Gebiet des Eis Besiege alle Ameisen, damit die Honeypot Ant schlüpft

Sobald ihr eine Honigtopfameise erledigt, habt ihr auch schon den zweiten Teil der Aufgabe geschafft.

Riesen-Feuerameise besiegen

Teil Drei: Im letzten Part der Mission, müsst ihr die Riesen-Feuerameise besiegen, die euch jedoch auf der Karte sogar als Mini-Map-Boss angezeigt wird. Davon gibt es mehrere im Osten der Höhle, somit sollte es kein Problem sein, eine von ihnen zu finden. Habt ihr sie erledigt, ist die Quest beendet und ihr könnt die Höhle wieder verlassen.

Hier seht ihr die Riesen-Feuerameise und die geschlüpfte Honigtopfameise

