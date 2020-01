The Witcher als MMORPG? So könnte es aussehen

The Witcher ist derzeit dank der Netflix-Serie in aller Munde und auch die Computerspiele haben mehr Spieler als je zuvor. Da stellt sich MeinMMO-Autor Andreas Bertits die Frage, ob ein MMORPG in dieser Welt funktionieren könnte.

Als Fan der Netflix-Serie, der Romane von Autor Andrzej Sapkowski und der momentan wieder extrem beliebten Computerspiele habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob und wie The Witcher als MMORPG aussehen könnte. Denn für ganz so einfach halte ich eine Umsetzung nicht.

Warum könnte The Witcher als MMORPG schwierig werden? Zur Zeit der Romane, der Serie und der Computerspiele gibt es kaum noch Hexer in der Welt. Doch gerade einen solchen zu spielen, wäre doch der Reiz an der Sache. Es können der Lore zufolge aber nicht Hunderte oder mehr Hexer in der Welt herumstreuen. Sogar Zauberer sind etwas Besonderes. Ein MMORPG müsste also mit diesem Umstand zurecht kommen.

Es wäre aber natürlich möglich, das Spiel in einer anderen Zeit anzusiedeln. Etwa, als Hexer noch deutlich weiter verbreitet waren.

The Witcher auf Netflix – Die Serie könnte auch als MMORPG funktionieren.

The Witcher als Themepark-MMORPG

Ein Witcher-Themepark-MMORPG könnte den Fokus nicht auf Hexer und Zauberer legen. Stattdessen wäre es möglich, einfach einen regulären Abenteurer zu spielen, der durch die Welt zieht und Quests erledigt. Dieser Held könnte natürlich dennoch über Magie verfügen, nur eben kein Zauberer aus der Akademie von Aretusa sein. Denn dort bleiben am Ende nur sehr wenige Magier nach der Ausbildung übrig, die dann als Berater und Beschützer der Könige in der Welt eingesetzt werden.

Das heißt aber nicht, dass es keine anderen Magienutzer geben kann. Hexen etwa oder einfach Personen, die Zauberkräfte in sich entdeckt haben und sie einsetzen können. Daneben wären Kämpfer denkbar oder auch Heiler sowie natürlich Diebe.

Eine Themepark-Variante eines Witcher-MMORPGs würde den Fokus ähnlich wie The Elder Scrolls Online auf das Erzählen von Geschichten legen.

Ihr erkundet eine große Region der Welt, die man auch nach und nach um neue Gebiete aus dem Universum von Autor Andrzej Sapkowski erweitern könnte.

Ihr erledigt Quests, die ihr von NPCs erhaltet.

Die Jagd nach Monstern könnte ein Gruppeninhalt sein, da sich nur Hexer diesen Kreaturen alleine stellen.

Ihr lernt viel über die Welt und die Lore, trefft vielleicht sogar auf bekannte Charaktere wie Geralt, Yennefer oder Rittersporn.

PvP würde in Arenen stattfinden, die durchaus beliebt in diesem Universum sind.

Die Story steht im Fokus, welche wie in den Romanen auch politische Intrigen und Kriege beinhalten könnte.

Das Geschehen erlebt ihr aus der 3rd-Person-Ansicht. Eine optionale Egosicht wäre aber auch denkbar.

The Witcher als Sandbox-MMORPG

Ein Sandbox-MMORPG wäre ebenfalls in der Welt von The Witcher denkbar. Ihr könntet darin jede Rolle übernehmen, die euch vorschwebt. Etwa als Abenteurer die Welt erkunden oder einfach nur Schmied sein. Monster würden euer Zuhause immer wieder bedrohen, weswegen ihr die Hilfe von Mitspielern sucht.

Es wäre möglich, gemeinsam mit Freunden ganze Dörfer oder Städte zu gründen und diese vor feindlichen Spielergruppen und Monstern zu verteidigen. Auch an Kriegen zwischen Königreichen teilzunehmen, wäre eine interessante Idee. Einen großen Stellenwert könnten zudem Survival-Mechaniken spielen, da die Welt von The Witcher rau und gefährlich ist.

Lore würde ebenfalls eine Rolle spielen, jedoch läge der Fokus nicht auf Story und Quests. Vielmehr geht ihr euren eigenen Weg in der Welt, bringt es vom Niemand vielleicht zum Bürgermeister einer Stadt oder sogar zum König eines ganzen Reiches.

Ihr genießt viele Freiheiten darin, euren Weg in der Spielwelt zu gehen

Ihr müsst Rohstoffe sammeln, um euch Ausrüstung zu craften

Survival ist ein wichtiger Bestandteil

Baut eure eigenes Haus oder gemeinsam mit anderen Spielern Städte auf

Verteidigt euch und euren Besitz gegen Monsterangriffe

PvP wäre im Grunde überall möglich (eventuell mit Opt-In-Methode)

Es gäbe Kriege und Belagerungen

Wer möchte, kann sich auf Handwerk spezialisieren

Gespielt wird aus einer 3rd-Person-Perspektive (mit Option für Egosicht)

The Witcher als Koop-Rollenspiel mit MMO-Hub

Diese Variante könnte etwas an Destiny erinnern oder an das, was Blizzard momentan mit Diablo 4 vor hat. Diese Variante würde es ermöglichen, auch Hexer oder Zauberer aus Aretusa zu spielen, da man nicht ständig auf andere Spieler trifft, sondern dies nur einem Hub tut oder eben sehr selten in der eigentlichen Spielwelt (wie Diablo 4 dies vorhat).

In Städten trefft ihr andere Spieler, mit denen ihr euch verbündet oder die ihr zu Duellen herausfordert. Gemeinsam nehmt ihr dann Quests an, die euch in die einzelnen Regionen der Spielwelt führen. Dort erwarten euch dann Kämpfe gegen Monster und ihr folgt der Story der jeweiligen Mission. Es könnte großen Gruppen-Events geben, beispielsweise, wenn Monster Städte überfallen oder eine Armee eine Belagerung startet.

Auch diese Variante würde das Augenmerk eher auf Story und Quests legen. Loot sollte natürlich ebenfalls eine große Rolle spielen, wie das bei Diablo oder Destiny eben auch der Fall ist.

Ihr seid nur in kleinen Gruppen (oder alleine) unterwegs

Ihr seid ein Hexer, Zauberer, vielleicht ein Wechselbalg

In Hubs wie Städten trefft ihr auf andere Mitspieler

Schließt euch zu Gruppen zusammen

Gemeinsam erledigt ihr Quests

Gruppen-Events wie Kämpfe gegen Bossmonster

Fokus liegt auf Story und Teamplay

Die Suche nach Loot ist wichtig

Gespielt wird entweder aus der Iso-Sicht oder aus der Third-Person-Perspektive (mit Option für Egosicht)

Wann könnte das MMORPG spielen? Bekannt ist natürlich die Zeit, zu der auch die Romane, Computerspiele und die Netflix-Serie spielen. Doch natürlich wäre es denkbar, das MMORPG in einer anderen Epoche anzusiedeln. Etwa einige Jahrhunderte vor der bekannten Zeitlinie. Als noch mehr Hexer existierten.

Oder wie wäre ein Spiel, das kurze nach der Sphärenkonjunktion spielt, als Monster und andere Völker in der Welt auftauchten? Es gibt zahlreiche Optionen, wobei die Bekannteste natürlich die Zeit der Romane, Spiele und der Serie ist. Denn dann wäre es möglich, bekannte Charaktere zu treffen.

Was meint ihr? Würdet ihr ein MMORPG zu The Witcher spielen? Wie müsste es für euch aussehen?