Entwicklerin verarbeitet Trauma in einem Spiel auf Steam, fühlt sich „mundtot gemacht“, weil Award-Show ihren Trailer im letzten Moment nicht zeigt

Das Story-Spiel „The Quiet Things“ sollte bei den BAFTA Game Awards am 17. April 2026 angekündigt werden. Am Tag vorher sagten die Veranstalter die geplante Vorstellung des neuen Steam-Spiels jedoch ab.

Was ist „The Quiet Things“ für ein Spiel? Das neue narrative Spiel von Silver Script Games erzählt die autobiografische Geschichte von Studio-Gründerin Alyx Jones, in der es um Missbrauch und Kindheitstrauma geht. Die etwa 6 bis 8 Stunden lange Handlung basiert auf realen Tagebucheinträgen und Polizeiakten und liefert eine Zeitreise zurück ins Jahr 2000.

Auf Steam heißt es: „The Quiet Things ist nicht nur ein Spiel; es geht darum, Überlebenden eine Stimme zu geben. Alices Geschichte ist auch die Geschichte vieler anderer Menschen, die niemals gehört wird. Indem wir Themen wie Kindheitsmissbrauch, Selbstverletzung und Suizid behandeln, wollen wir das Schamgefühl bekämpfen und Gespräche anstoßen. Gemeinsam sind wir stärker.“ Der Release ist für den 4. Juni 2026 auf Xbox und Steam geplant.

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.

Der bewegende Trailer stimmt euch auf das ein, was euch in „The Quiet Things“ erwartet:

Video starten The Quiet Things stellt im bewegenden Trailer ein autobiografisches Spiel über Kindheitstraumata vor Autoplay

Die geplante Ankündigung auf großer Bühne fällt ins Wasser

Warum kommt es zur Absage von BAFTA? Dass die geplante Trailer-Premiere während der BAFTA Award Show am 17. April 2026 ins Wasser fällt, hat Alyx Jones offenbar erst am Abend vorher erfahren. Auf linkedin.com schreibt die Entwicklerin:

In den letzten zwei Wochen hatte ich hart daran gearbeitet, diesen Trailer zusammenzuschneiden, obwohl ich bereits schwer ausgebrannt war, weil ich glaubte, dass dies die größte Chance sein würde, die wir jemals bekommen könnten. Ich war so voller Hoffnung, dass dieses winzige Indie-Spiel tatsächlich von einem riesigen Publikum gesehen werden könnte. Endlich der Durchbruch. Dass uns das am Abend vor der Show unter den Füßen weggezogen wurde, war am Boden zerstörend – besonders nachdem ich den Trailer extra überarbeitet hatte, um Bildmaterial zu entfernen, das die BAFTA als potenziell als „Waffen und Gewalt“ interpretierbar markiert hatte (eine Objekt-Inspektion eines Cuttermessers und eine Statue, die aus einem Spiegel bricht), und nachdem man mir noch für meine Schnelligkeit und die Qualität des Trailers gedankt hatte.

Die BAFTA nannte als Grund für die kurzfristige Absage offenbar das schwierige Thema des Spiels beziehungsweise die fehlende Zeit, um für das Publikum entsprechende Warnhinweise zu platzieren. Alyx Jones reagierte mit dem Vorschlag, selbst eine entsprechende Warnung einzubauen oder weitere Änderungen vorzunehmen. Eine Reaktion soll es darauf nicht mehr gegeben haben.

Was mich so sehr bestürzt hat, ist nicht nur die Entscheidung an sich, sondern die Tatsache, dass mir das immer und immer wieder passiert: Türen schließen sich, weil die Thematik Menschen aufwühlen oder Unbehagen auslösen könnte. Ich bin still geblieben, um Beziehungen zu pflegen. Ich habe die Schläge eingesteckt. Ich habe versucht, keine Brücken abzubrechen. Ich habe es satt. The Quiet Things ist für mich zutiefst persönlich. Es ist meine Geschichte. Es geht um Trauma, Missbrauch, Überleben und darum, Überlebenden eine Stimme zu geben. Es geht darum, dass Menschen mundtot gemacht und zum Schweigen gebracht werden, und was das mit ihnen macht. Es ist also zutiefst schmerzhaft, das genau jetzt wieder durchleben zu müssen. Alyx Jones auf linkedin.com

Die Entwicklerin kritisiert weiterhin, dass sich die Verantwortlichen der BAFTA öffentlich damit schmücken würden, Spiele zu unterstützen, die sich mit schwierigen und herausfordernden Themen befassen, nur um dann bei „The Quiet Things“ eine frustrierende Ausnahme zu machen: „Das war sehr schwer zu ertragen.“

Gegenüber Kotaku haben sich die BAFTA-Verantwortlichen mittlerweile zur Kritik geäußert: „Wir haben eine Compliance-Entscheidung getroffen, den Trailer eines unveröffentlichten Spiels, das potenziell triggernde Themen enthält, aus Rücksicht auf unsere Gäste nicht zu zeigen, da wir nicht in der Lage waren, sie ausreichend zu warnen. Wir unterstützen Spiele, die sich mit schwierigen Themen auseinandersetzen, voll und ganz; diese Entscheidung betraf ausschließlich unsere Veranstaltung, wobei das Wohlergehen aller Gäste für uns Priorität hatte.“

Alyx Jones hat sich auch auf tiktok.com zum Vorfall geäußert:

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Alyx Jones hat ihren Trailer letztlich einfach selbst veröffentlicht und äußert auf linkedin.com eine Bitte: „Bitte schaut euch den Trailer an und entscheidet selbst, ob die BAFTA recht hatte, ihn zurückzuziehen. Wenn ihr irgendwie dabei helfen könnt, seine Sichtbarkeit zu erhöhen, würde das mir und allen, die an dem Spiel gearbeitet haben, so viel bedeuten.“

Im Zuge einer Demo könnt ihr euch auf Steam bereits einen Eindruck von „The Quiet Things“ machen und das Spiel auf eure Wunschliste packen.

Weitere Steam-Tipps hatte Max „HandOfBlood“ Knabe bei der FYNG-Show auf der CAGGTUS 2026 für alle Interessierten im Gepäck. Bislang zeigt sein Label Sidekick Publishing ein gutes Händchen bei der Wahl der Spiele, die es unterstützt. Seine aktuellen Projekte findet ihr hier: HandOfBlood legt sich mit Maurice Weber an, zeigt danach 3 Indie-Games, die ihr im Auge behalten solltet