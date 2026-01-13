Die Reihe des Online-Shooters The Division wird dieses Jahr 10 Jahre alt. In wenigen Monaten findet das Jubiläum statt, was eine derzeitige Entdeckung umso spannender und vielversprechender macht.

Von was für einer Entdeckung ist die Rede? Auf Social Media wurden mehrere Posts geteilt, die Fotos von Bannern zu „The Division“ in Japan zeigen. Sie beinhalten einen Schriftzug zum Franchise und passendes Artwork, jedoch mit dem spannenden Zusatz „Definitive Edition“.

Fotos der Banner für eine “Definitive Edition” von The Division (Quelle: @domen0204 auf X)

Diese besagte Edition wurde bisher jedoch noch gar nicht angekündigt, lässt Fans der Reihe aufgrund des anrückenden Jubiläums am 8. März 2026 jedoch spekulieren, dass eine baldige Ankündigung anstehen könnte.

The Division bringt vielleicht neue Edition – und das vor einem Teil, der vor Jahren angekündigt wurde

Was könnte es mit dieser Edition auf sich haben? Auf Social Media spekulieren Fans, was eine „Definitive Edition“ zu The Division beinhalten könnte. Viele wünschen sich eine überarbeitete Version der älteren Titel mit technischen Verbesserungen, um die ersten beiden Teile auch auf neuen Konsolen erleben zu können. Weitere erhoffen sich einen Port für die Nintendo Switch 2.

„The Division und Division 2 waren die letzten wirklich soliden Ubisoft-Titel, die ich gespielt habe, das klingt wirklich interessant“, schreibt @MissileMassacre auf X, und auch @fiddyse7en ist hoffnungsvoll: „Wenn wir eine Verbesserung/Remaster von The Division 1 bekommen, werde ich weinen.“

Wie steht es um das bereits offiziell angekündigte Projekt des Teams? Es ist bereits zwei Jahre her, dass The Division 3 angekündigt wurde. Dass nun vor dem Release des dritten Teils eine weitere Edition angekündigt werden könnte, soll jedoch nicht heißen, dass das Projekt eingedämmt wurde – ganz im Gegenteil.

Erst im Herbst 2025 bestätigten Entwickler, dass der Fokus weiterhin auf dem Franchise läge und man diesbezügliche Projekte mit „Stärke, Fokus und Ambition“ fortsetzen würde.

Beim diesjährigen „New Game+“-Showcase äußerte sich Julian Gerighty, Executive Producer der Reihe, wie folgt: „[The Division 3] entwickelt sich zu einem Monster. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Aber innerhalb dieser Mauern bei Massive [Entertainment] arbeiten wir extrem hart an etwas, das meiner Meinung nach eine ebenso große Wirkung haben wird wie Division 1.“ (Quelle: IGN)

Aufgrund des anstehenden, runden Jubiläums kann man vermuten, dass bald weitere Informationen zu der entdeckten Definitive Edition folgen könnten. Wer sich bis dahin die Zeit mit anderen starken Shootern vertreiben will, kann sich hier auf MeinMMO weitere Inspiration holen. Unser Shooter-Experte Dariusz hat für euch die 25 besten Shooter für 2026 zusammengefasst: Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay