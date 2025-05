„Es ist jeden Penny wert“ – Spieler schwärmen vom neuen DLC für The Division 2, erinnert Fans an die beste Zeit des Spiels 

Der zweite DLC von The Division 2 wurde veröffentlicht und Fans dürfen endlich nach langer Zeit viel neuen Content zocken. Schon die ersten Stimmen zeichnen ein Bild von der derzeitigen Stimmung rund um den DLC und sie könnte nicht besser sein.

Was ist das für ein DLC? Es handelt sich dabei um den neuen DLC „Kampf um Brooklyn“, der am 27. Mai 2025 veröffentlicht wurde. 5 Jahre hat es seit dem Release des ersten DLCs gedauert, doch jetzt können Fans wieder zurück nach New York gehen, um Brooklyn zurückzuerobern.

Mit der Erweiterung gesellt sich auch die Saison „Crossroads“ zu den Inhalten. Es soll eine Fortführung der Story, neue Items und viele Anpassungen geben, von denen Fans profitieren können. Ubisoft ist, was The Division angeht, aber nicht für seine übermäßigen Inhalte nach dem Release bekannt.

Verschiebungen über Verschiebungen ließen Fans enttäuscht zurück, obwohl sie dennoch treu an The Division 2 festhielten. Zuerst wusste man nicht, wie die Erweiterung einschlagen würde, doch seitdem nun einige Fans schon reinspielen konnten, sieht die Resonanz sehr positiv aus.

Die beste Zeit aus The Division: Nostalgie des ersten Ablegers

Was sagen Fans zum DLC? Auf Reddit gibt es viele positive Stimmen zu der neuen Erweiterung. Vorrangig wird die Story, die Musik und die Nostalgie gefeiert. Fans verspüren wieder das Gefühl, das sie bei The Division 1 hatten, als sie das erste Mal durch die Straßen von New York spazierten. Folgendes lässt sich vernehmen:

„Die Missionen haben Spaß gemacht, die Geschichte war unterhaltsam, der Soundtrack war ein Knaller und ich fand es toll, wie man schon beim Herumlaufen von plötzlichen Ausbrüchen von Nostalgie aus den ersten Teilen von Div 1 getroffen wurde.“ – Jack727374

„Ich dachte gerade, ich würde gerne alle 3 Monate 15 Dollar zahlen, um auch nur die Hälfte der Brooklyn-Karte zu bekommen, anstatt eines Season Passes mit ein paar Cosmetics und keinen neuen Orten.“ – AbrielNei

„Ich habe gerade die Raffinerie-Mission mit drei Freunden beendet, und am Ende habe ich ihnen gesagt, dass allein das schon die 15 Dollar wert ist.“ – schoolhouserocky

„Es ist jeden Penny wert. Ich muss sagen, dass ich den neuen DLC bisher liebe. Für so einen kleinen Preis ist er es wert, und die Liebe zum Detail ist wieder einmal herausragend.“ – Jayleekay

Doch auch der Soundtrack fängt die Stimmung in Brooklyn gut ein und die Missionen sind spaßig und fesselnd. Viele Spieler würden sich wünschen, Ubisoft würde solche Erweiterungen öfter im Jahr bringen, damit The Division 2 wiederbelebt wird. Klar ist, Fans feiern die Erweiterung und wären sogar bereit, öfter für ein solches Erlebnis zu bezahlen.

Habt ihr schon reingeschnuppert und eine Meinung zur neuen Erweiterung oder beobachtet ihr noch weiter die Community, was sie zukünftig noch darüber berichten wird? Mehr zu The Division findet ihr zudem noch hier: So steht es um The Division 3, das ungeliebte Stiefkind von Ubisoft