The Division 2 hat keine Lust mehr auf Kugelschwämme und bringt 2026 einen zeitlich limitierten Modus, der eine völlig neue Gameplay-Erfahrung bietet.

Was ist das für ein neuer Modus? Ubisoft hat beim FPSDay in Japan einen sogenannten „Realism Mode“ (deutsch etwa: Realismus-Modus) für The Division 2 vorgestellt, den Spieler vor Ort auch bereits anspielen konnten. Das soll ein neuer Spielmodus sein, in dem sich der Loot-Shooter grundlegend anders spielt (Ubisoft via YouTube).

In diesem Realismus-Modus ist alles, wie der Name sagt, auf Realismus ausgelegt. Das heißt, das Spiel orientiert sich stärker an Hardcore-Shootern wie Escape from Tarkov oder Squad und entfernt sich von dem alten Loot-Shooter-Dasein.

Adieu Kugelschwämme, bonjour Realismus

Was zeichnet den Modus aus? In dem neuen Realismus-Modus spielt ihr die Kampagne der Erweiterung „Warlords of New York“ unter veränderten Bedingungen: Alles soll realistischer und immersiver sein.

Statt einer hohen Time-to-kill (kurz TTK) sollen die Gegner im Realismus-Mode bereits nach wenigen Treffern aus den Latschen kippen. Die TTK ist dementsprechend deutlich niedriger und obendrein abhängig von dem Kaliber eurer Waffe. Die klassischen Kugelschwämme, die ihr aus The Division kennt, wird es dort nicht geben.

Das Überleben soll allerdings nicht nur für eure Gegner schwieriger sein, sondern auch für euch. Es gibt keine Lebensregeneration, ihr habt stark begrenzte Munition und längere Skill-Cooldowns.

Außerdem wird in dem Modus das HUD limitiert. In Gameplay-Aufnahmen aus Japan sieht man etwa, dass die Mini-Map, Gegner-Umrandungen und Namen, Lebensbalken und Ähnliches fehlen (via YouTube). Ubisoft beschreibt den Modus deshalb als „rau und gnadenlos“.

Wann könnt ihr den Modus spielen? Der Realismus-Modus erscheint im März 2026 für Besitzer des „Warlords of New York“-DLCs und ist ausschließlich während der Jubiläums-Season von The Division spielbar. Solltet ihr diese verpassen, habt ihr keine Chance, nachträglich in den Modus reinzuschauen.

Bei dem FPSDay in Japan war auch ein großes Banner zu The Division zu sehen, das die Veröffentlichung einer neuen Edition des Loot-Shooters ankündigt. Mehr dazu könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Kurz vor dem 10. Jubiläum von The Division sorgt ein Banner für Aufsehen, wirbt für eine unangekündigte „Definitive Edition“

Quelle(n): PCGamesN
