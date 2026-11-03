Im neuen DLC von The Division 2 werdet ihr im Endgame zu den Gejagten, kämpft gegen immer aggressiver werdende Gefahren ums Überleben

The Division 2 hat einen neuen DLC mit düsterer Story und einem Endgame-Modus, in dem ihr gegen eine Flut von Gegnern überleben müsst.

Was ist das für ein DLC? Am 3. November 2026 kam der neuste DLC von Ubisofts Looter-Shooter The Division 2 heraus: Echoes of Central Park. Dieser kostet 19,99 € und führt euch mal wieder zurück nach New York.

Ihr startet eure Reise in Echoes of Central Park in New Yorks Upper West Side, wo ihr mit dem Broadway eine der ikonischsten Straßen der Stadt besuchen könnt. Kurz darauf verschlägt es euch bereits in den Central Park, in dem mysteriöse Dinge vorgehen.

Echoes of Central Park ist solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern spielbar. Falls ihr noch nicht Level 40 seid, bekommt ihr zudem einen Boost, damit ihr direkt mit dem DLC loslegen könnt.

Video starten The Division 2 zeigt die düstere Atmosphäre von Echoes of Central Park im Trailer Autoplay

Überleben im Central Park

Was hat es mit dem Endgame auf sich? Der DLC besteht aus insgesamt 8 Missionen. Nach dem großen Finale der Kampagne steht euch dann ein neuer Endgame-Modus zur Verfügung, in dem ihr um euer Überleben kämpft.

In diesem Survival-Mode seid ihr die Gejagten und müsst euch ohne GPS einer ständigen Flut von Feinden stellen, die immer aggressiver werden, je länger ihr im Park seid.

Eine grundlegende Idee des Modus ist jedoch, dass ihr mit der Zeit vom Gejagten zum Jäger werdet, wenn ihr den Park besser kennt und nützliches Gear gesammelt habt. So sollt ihr dann stetig mehr Kontrolle über die Situation bekommen.

Das ist sonst noch neu: Mit dem Release des DLCs bekommt The Division 2 auch endlich Crossplay. Das war in der Community seit Jahren ein viel gewünschtes Feature und wird nun wellenartig freigeschaltet.

Außerdem gibt es 6 neue Fertigkeiten wie die Corrosive Trap und den Gas Bomber sowie neues Gear. Dazu zählt etwa eine neue exotische Waffe. Beim Spielen der DLC-Kampagne könnt ihr zudem einen von drei Begleitern auswählen. Diese haben unterschiedliche Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten. Eine von ihnen unterstützt euch beispielsweise als Scharfschützin.

Werdet ihr euch den DLC anschauen oder hat euch The Division 2 schon lange verloren? Schreibt uns eure Gedanken zum Looter-Shooter gerne in die Kommentare!

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von „Echoes of Central Park“ sprachen die Entwickler über die Story des neuen DLCs. Sie erklärten, dass das Setting sehr viel düsterer als in der Vergangenheit ist: Einer der schönsten Orte New Yorks dient in The Division 2 als düsteres Mahnmal, und ihr deckt im neuen DLC auf, was daraus wurde