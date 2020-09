Am 16. September startete in Teamfight Tactics das neue Set 4. Wir verraten euch, was sich geändert hat und welche Champion-Combos direkt zum Start die stärksten sind.

Was sind die größten Änderungen an Set 4? Mit dem neuen Set kam ein komplett neuer Satz ans Champions ins Spiel. Ihr müsst also alle Builds komplett neu lernen. Damit ihr eine Übersicht über die Champions und Items gewinnt, haben wir die wichtigsten Cheat Sheets zusammengestellt.

Außerdem neu in Set 4:

Ihr könnt einen Auserwählten haben. Dabei handelt es sich um einen Champion, der sofort auf Stufe 2 erscheint und ein Attribut gleich doppelt besetzt. Zudem hat er stärkere Attribute. Ihr könnt euren Auserwählten jederzeit wieder verkaufen, um einen neuen auszuwählen.

Die Kosten für Level-Ups wurden im Lategame deutlich erhöht

Insgesamt ist Angriffsschaden derzeit stärker als Magie

Die herausgesuchten Comps bestehen aus einer Mischung aus eigener Erfahrung, geschauten Livestreams und dem Meta-Sheet, das im reddit geteilt wurde. Viel Spaß damit.

Raufbolde, Jäger, Mondlicht, Aphelios als Carry

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Für diese Combo ist es zwingend nötig, dass ihr einen der beiden Champions als Auserwählten mit dem Bonus Mondlicht bekommt:

Aphelios – Mondlicht/Jäger

Sylas – Mondlicht/Raufbold

Danach bringt ihr beide Champions auf Stufe 3, damit Aphelios durch den Mondlicht-Bonus auf 4 aufsteigt. Es steigt immer der Champion auf, der, bei gleichem Level, die meisten Items trägt.

Welche Champions werden sonst genutzt? Neben den beiden Champions oben setzt die Combo auf:

Warwick – Göttlich/Raufbold/Jäger

Ashe – Ahnenholz/Jäger

Maokai – Ahnenholz/Raufbold

Nunu – Ahnenholz/Raufbold

Vi – Kriegsfürst/Raufbold

Tham Kench – Glückspilz/Raufbold – Wird im Endgame ersetzt durch Sett – Der Boss/Raufbold

Die Combo mit Aphelios oder Sylas als Mondlicht, damit Aphelios auf Stufe 4 aufsteigen kann.

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

6 Raufbolde

3 Jäger

3 Ahnenholz

3 Mondlicht

1 The Boss

Welche Items benötigt die Combo? Für die Combo ist es wichtig, dass Aphelios den Carry übernimmt und Angriffsgeschwindigkeit hat. Außerdem schießen seine Türme weiter, während er durch Schutzengel am Boden ist. Ein Tank ist zudem wichtig:

Aphelios – Guinsos Wutklinge, Schutzengel, Blutdürster

Sett – Entschlossenheit des Titanen, Gargoyle Stoneplate

Ashe oder Warwick – Zweiter Carry mit DMG- oder Attackspeed-Items

Neben Aphelios (Titelbild) der wichtigste Champion der Combo: Sylas.

Wie läuft das Earlygame? Im Earlygame beginnt ihr mit den beiden Raufbolden Tham Kench und Maokai. In der Regel solltet ihr Sylas und Vi recht schnell finden und damit eine solide Frontline haben.

Dahinter spielt ihr mit Jägern. Übergangsweise eignet sich auch Kindred als Ersatz für Ashe. Kindred ist außerdem eine gute Alternative, wenn ihr bis Stufe 9 leveln solltet, um den Jäger-Bonus zu verstärken.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr sammelt schnell 50 Gold und sucht auf Stufe 5 und 6 nach Sylas und Aphelios. Ihr solltet auf keinen Fall schnell leveln. Wichtiger ist es eure Champions auf Stufe 3 zu bekommen. Eine gute Alternative ist auch eine Niederlagenserie zu Beginn, um die richtigen Items zu bekommen und viel Geld zu sammeln. Durch die Raufbolde solltet ihr nicht zu viele Lebenspunkte dabei verlieren.

Dämmerung, Mystiker, Riven als Carry

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Um diese Combo zu spielen, benötigt ihr einen der 5 Champions mit dem Attribut Dämmerung als Bonus, am besten natürlich Riven:

Vayne – Dämmerung/Scharfschütze,

Thresh – Dämmerung/Frontkämpfer

Riven – Dämmerung/Hüter

Cassiopeia – Dämmerung/Mystiker

Welche Champions werden sonst genutzt?

Shen – Ninja/Adept/Mystiker

Irelia – Erleuchtet/Göttlich/Adept

Aatrox – Kultist/Frontkämpfer

Die Combo benötigt einen Auserwählten mit dem Attribut Dämmerung.

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

6 Dämmerung

2 Adept

2 Mystiker

2 Frontkämpfer

1 Ninja

Welche Items benötigt die Combo? Die Combo legt Wert auf Riven als Carry:

Riven – Rabaddons Todeshaube, Schutzengel, situativ Quecksilber, Drachenklaue oder Sonnenfeuer-Umhang

Lilia – Speer von Shojin

Irelia oder Cassiopeia mit weiteren Items stärken

In dieser Combo dominiert Riven das Spiel

Wie läuft das Earlygame? Diese Combo zündet erst so richtig im Lategame. Zu Beginn sammelt ihr Vayne und solltet ein anderes Build spielen, beispielsweise Magier mit einer Tank-Annie, Kultisten oder Duelisten + Frontkämpfer.

Wie ist der Gold-Plan? Eure Priorität ist es, auf 50 Gold und zügig auf Level 8 zu kommen, um eine hohe Chance zu haben, die 4-Gold-Champions und Lilia zu finden.

Erleuchtet, Mystiker, Talon als Carry

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Diese Combo erfordert keinen Auserwählten, jeder Champion ist nützlich, wobei ihr von Talon am meisten profitiert.

Welche Champions werden genutzt?

Irelia – Erleuchtet/Göttlich/Adept

Janna – Erleuchtet/Mytiker

Morgana – Erleuchtet/Illusionist

Talon – Erleuchtet/Assassine

Lux – Göttlich/Illusionist

Shen – Ninja/Adept/Mystiker

Pyke – Kultist/Assassine

Die erste Combo, die keinen Auserwählten voraussetzt.

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

4 Erleuchtet

2 Göttlich

2 Adept

2 Assassine

2 Illusionisten

2 Mystiker

1 Ninja

Welche Items benötigt die Combo? Die Combo legt Wert auf Talon als Carry, der entsprechend viele Schadens-Items bekommt. Außerdem macht Shen als Tank in der Frontline eine gute Figur:

Talon – Hand der Gerechtigkeit, Riesenbezwinger, Klinge der Unendlichkeit

Shen – Gargoyle Stoneplate, situativ Drachenklaue, Quecksilber, Dornenweste

Pyke – Speer von Shojin

Talon übernimmt die Rolle des Carrys in dieser Combo.

Wie läuft das Earlygame? Auch diese Combo wird eher im Mid- bis Lategame zusammengebaut. Zu Beginn könnt ihr beispielsweise Magier mit einer Tank-Annie, Kultisten oder Duelisten + Frontkämpfer spielen.

Ein großer Vorteil ist jedoch, dass ihr bereits mit 7 Charakteren fertig seid.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr sammelt 50 Gold und levelt zeitig auf Stufe 7. Dort sammelt ihr dann alle wichtigen Champions zusammen.