TFT: Patch 10.22 – Die 3 besten Comps und Patch Notes

Gibt es Alternativen? Ja, denn ihr könnt in der Combo auch auf einen Assassinen als Auserwählten setzen und so auf Youmus Geistklinge verzichten. Jedoch benötigt ihr dann Sylas anstelle von Sett und müsst zwingend alle 3 Mondlichter auf Stufe 3 bringen.

Warum lohnt sich die Combo in 10.22? Durch den an Illusionisten wurde die Combo, die eh schon S-Tier war, nochmal etwas stärker.

Warum lohnt sich die Combo in 10.22? Durch den Buff an Ezreal und Nunu wurde dieses Build, das eh schon stark war, noch stärker.

Was hat sich durch Patch 10.22 geändert? Mit dem neuen Update wurden einige Charaktere und Klassen überarbeitet, was auch Einfluss auf die Meta genommen hat:

Am 28. Oktober erschien der neue Patch 10.22 für Teamfight Tactics . Wir von MeinMMO verraten euch, welche Neuerungen er brachte und was die aktuell besten Champion-Combos im Spiel sind.

