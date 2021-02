TFT: 5 Combos, mit denen Profis in Set 4.5 ihr Turnier gewonnen haben

Falls ihr noch nicht so erfahren in TFT seid, helfen wir euch hier weiter: 7 Gründe, warum ihr eure Matches in TFT nicht gewinnt .

Mit Patch 11.2 startete in Teamfight Tactics das neue Set 4.5. Am letzten Januar-Wochenende fand dann das erste offizielle Turnier dazu statt. Wir verraten, mit welchen Combos die Profis gewonnen haben.

Insert

You are going to send email to