TFT: Die 3 besten Champion-Comps zum Start von Set 4.5

Am 20. Januar startete in Teamfight Tactics das neue Set 4.5. Wir von MeinMMO verraten euch, was sich geändert hat und welche Champion-Combos direkt zum Start die stärksten sind.

Was sind die größten Änderungen an Set 4? Mit dem neuen Set kam ein komplett neuer Satz ans Champions ins Spiel. Ihr müsst also alle Builds komplett neu lernen. Damit ihr eine Übersicht über die Champions und Items gewinnt, haben wir die wichtigsten Cheat Sheets zusammengestellt.

Damit ihr sofort loslegen könnt, haben wir euch die 3 besten Builds zum Start von Set 4.5 zusammengestellt.

6 Assassinen Diana

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Die Combo setzt darauf, dass ihr einen Auserwählten Assassinen bekommt. Im Idealfall ist das direkt Diana, sodass ihr mit Pyke und Akali früh auf 4 Assassinen kommt. Alternativ können auch Talon und Akali diese Rolle übernehmen.

Welche Champions werden genutzt?

Diana – Geist/Assassine

Pyke – Kultist/Assassine/Schlächter

Akali – Ninja/Assassine

Katarina – Kriegsfürst/ Glückspilz/Assassine

Talon – Erleuchtet/Assassine

Kindred – Geist/Henker

Yuumi – Geist/Mystiker

Teemo – Geist/Scharfschütze

Ein weiterer Mystiker als 9. Einheit

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

6 Assassinen

4 Geist

1 Ninja

Welche Items benötigt die Combo? Die Combo legt Wert auf Diana als Carry:

Diana – Klinge der Unendlichkeit, Ruunans Wirbelsturm, Entschlossenheit des Titanen

Akali – Zekes Herol, Amulett der eisernen Solari

Weitere DMG-Items auf Talon

Diana ist der Carry in dieser Combo und als Auserwählter ideal.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr sammelt 50 Gold und levelt auf Stufe 5 langsam, um Diana auf 3 zu bekommen.

Gibt es Alternativen? Ja, die Combo kann auch mit Diana und 4 Assassinen gespielt werden. Dann verzichtet ihr auf Katarina und Akali und packt stattdessen Shen und Yone ein. Damit bekommt ihr früher den Mystiker-Bonus und profitiert zudem von den Adepten.

Chosen Zed

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Die Combo legt nicht zwingend Wert auf einen Auserwählten, jedoch bietet sich Zed als Schlächter an. Alternativ helfen auch Pyke als Schlächter oder allgemeine Boni wie Adept oder Mystiker.

Welche Champions werden genutzt?

Zed – Ninja/Schlächter

Akali – Ninja/Assassine

Kennen – Ninja/Hüter

Shen – Ninja/Adept/Mystiker

Aatrox – Kultist/Frotnkämpfer

Pyke – Kultist/Assassine/Schlächter

Zilian – Kultist/Mystiker

Azir – Der Kaiser/Kriegsfürst/Hüter

Samira – Teufelskerl/Schlächter (Als 3. Schlächter, wenn kein Auserwählter)

So solltet ihr die Combo aufstellen.

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

4 Ninja

3 Schlächter

3 Kultisten

2 Mystiker

2 Assassine

2 Hüter

1 Der Kaiser

ggf 1 Teufelskerl

Welche Items benötigt die Combo? Diese Combo setzt auf Zed als Carry und benötigt zwingend passende Items

Zed – Schnellfeuer-Gewehr, Ruunan’s Hurricane, Quecksilber

Akali mit 1-2 Zekes Herold

Weitere nützliche Items sind Tank-Items auf Aatrox oder Shen und Amulett der eisernen Solari in der Backline.

Zed ist der Carry in dieser Combo.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr versucht, auf 50 Gold zu kommen und dann zügig Richtung Stufe 7 und 8 zu leveln, damit eure Combo funktioniert. Habt ihr euren Auserwählten Zed, rollt ihr nach Stufe 7 langsamer, um diesen auf Stufe 3 zu bekommen. Braucht ihr Samira als dritten Schlächter, solltet ihr schneller Richtung Stufe 9 gehen.

Gibt es Alternativen? Ja, die Combo kann auch ohne die Kultisten gespielt werden. Dann setzt ihr zusätzlich auf die beiden Adepten Irelia und Yone.

Eine weitere flexible Methode ist, Samira als zweiten Carry an Bord zu holen und stattdessen auf die Ninjas zu verzichten. Hier spielt ihr dann mit den 3 Kultisten, Zed, Samira, Teemo, Yuumi und Sejuani als Tank. So gewinnt ihr den Bonus von 2 Scharfschützen und 2 Geist, was ebenfalls stark ist.

6 Hüter

Welchen Auserwählten braucht die Combo? Diese Combo setzt zwingend einen Hüter voraus. Am besten eignen sich Kennen oder Xayah.

Welche Champions werden genutzt?

Kennen – Ninja/Hüter

Jarvan IV – Kriegsfürst/Hüter

Rakan – Ahnenholz/Hüter

Xayah – Ahnenholz/Henker

Azir – Der Kaiser/Kriegsfürst/Hüter

Kindred – Geist/Henker

Aatrox – Kultist/Frontkämpfer

Ornn – Ahnenholz/Schmied

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

6 Hüter

3 Ahnenholz

2 Henker

2 Frontkämpfer

1 Ninja

1 Schmied

1 Der Kaiser

Welche Items benötigt die Combo? Die Combo ist bei den Items sehr flexibel, wobei Xayah die Rolle des Carrys einnimmt:

Xayah: 2x Hand der Gerechtigkeit, Todesklinge

Kennen: Morellonomikon, Schutzengel

Rakan und Xayah, zwei Ahnenholz-Charaktere, die in diesem Build eine wichtige Rolle spielen.

Wie ist der Gold-Plan? Ihr versucht, auf 50 Gold zu kommen und dann zügig Richtung Stufe 7 und 8 zu leveln, damit eure Combo funktioniert.

Gibt es Alternativen? Ja, die Combo lässt sich auch mit 3 Kriegsfürsten spielen und Katarina übernimmt dann die Rolle des zweiten Carrys neben Rakan. Dafür setzt ihr auch Elise als Hüter ein und Pyke als Ersatz für Kindred, um den Assassinen- und den Kultisten-Buff zu bekommen.

Bonus: Random Legendarys

Was ist das für eine Combo? Wie auch schon generell in Set 4 kann es sehr stark sein, einfach nur mit 4- und 5-Gold-Champions zu spielen, die gar keine große Synergie haben. Carrys sind in diesem Fall beispielsweise Samira oder Yone.

Gerade mit Shen und Zilean habt ihr eine starke Combo, da ihr so den Mystiker-Buff bekommt und Zilean immer starke Einheiten wiederbelebt. Eine mögliche Combo wäre:

Samira – Teufelskerl/Schlächter

Olaf – Drachenseele/Schlächter

Tryndamere – Kriegsfürst/Duellant/Schlächter

Shen – Ninja/Adept/Mystiker

Zilean – Kultist/Mystiker

Yone – Adept/Verbannter

Lee Sin – Göttlich/Duellant

Azir – Der Kaiser/Hüter

Eine weitere legendäre Einheit wie Sett

Samira gilt als besonders stark in diesem Set 4.5.

Die Combo setzt aber voraus, dass ihr früh auf Level 9 kommt, beispielsweise durch ein starkes Earlygame. Das ist auch etwas, das viele unterschätzen und deshalb ihre Matches verlieren. Aber ihr könnt das vermeiden:

7 Gründe, warum ihr eure Matches in TFT nicht gewinnt