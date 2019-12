TFT: Die 3 besten Champion-Comps in Patch 9.24 – So spielt ihr sie

Patch 9.24 hat in Teamfight Tactics die Magier- und Ozean-Champions abgeschwächt und gleichzeitig die Berserker verstärkt. Wir stellen euch deshalb die besten Combos der aktuellen Meta vor.

Was sind das für Comps? Die drei ausgewählten Combos zählen aktuell zu den stärksten in TFT. Sie alle profitierten von dem aktuellen Patch 9.24.

Diese drei Champion-Comps stellen wir euch genauer vor:

Berserker, Blitz, Eiswesen

Klingenmeister, Assassine, Stahl, Wolke, Mystiker

Beschwörer, Assassinen, Ozean, Mystiker

Die ausgewählten Comps basieren dabei auf eigener Erfahrung, geschauten Streams und der Tier-List von TFTeacher.

Wer ist der Champion der Stunde? Obwohl mit dem neuen Update 3 neue Champions eingeführt wurden, bleibt ein alter Champion der Held der Meta: Zed.

Er ist theoretisch in allen drei Combos einsetzbar und allgemein ein guter Allrounder. Er führt außerdem zu kuriosen Spiel-Situationen.

Berserker, Blitz, Eiswesen

Welche Champions nutzt die Combo? Diese neue Combo profitiert davon, dass Patch 9.24 die Berserker- und die Blitz-Champions leicht verstärkt hat. Der Kern besteht aus:

Renekton – Wüste/Berserker

Sion – Schatten/Berserker

Mundo – Gift/Berserker

Jax – Licht/Berserker

Olaf – Eiswesen/Berserker

Volibaer – Eiswesen/Blitz/Berserker

Ergänzt wird das Build durch:

Ornn – Blitz/Wächter

Zed – Blitz/Assassine/Beschwörer

Via LoLChess

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

6x Berserker

3x Blitz

2x Eiswesen

Welche Items benötigt die Combo? Die Combo benötigt keinen Pfannenwender oder andere Items, um zu funktionieren. Das ist eine ihrer großen Stärken. Nützliche Gegenstände sind jedoch:

Volibear – Amulett der eisernen Solari x2 oder sogar x3

Olaf – Blutdürster, Klinge der Unendlichkeit, Schnellfeuer-Gewehr

Zed – Schutzengel, Drachenklaue, Befreiungsschlag

Wie läuft das Earlygame? Das Gute an der Combo ist, dass ihr direkt von Beginn an die richtigen Champions sammeln könnt. Durch den Buff der Blitz-Champions bieten sich Ornn und Volibear im Earlygame an.

Auch die ersten Berserker, Renekton und Jax, findet ihr schnell.

Eine gute Ergänzung ist Braum, der als Eiswesen/Wächter hervorragend mit Ornn und Volibear harmoniert. Alternativ könnt ihr auch auf Vayne und Nasus setzen und mit Jax eine erste Licht-Kombo bilden. Auf diesen beiden lassen sich auch Items lagern, die ihr später dann Olaf und Zed geben könnt.

Gibt es alternative Builds? Blitz-Champions sind seit Patch 9.24 extrem beliebt. Darum findet man sie mitunter nur schwer im Pool. Gerade Zed ist wegen seiner Vielseitigkeit sehr gefragt.

Eine Alternative stellt eine Combo aus Berserkern und Gift dar. Dabei ersetzt ihr Ornn und Zed durch Twitch und Singed. Diese bietet sich besonders dann an, wenn eure Gegner verstärkt auf Magier setzen und zwingend Mana benötigen.

Auf Level 9 habt ihr die Option die beiden Builds zu kombinieren und so Ornn gegen Singed oder Twitch auszutauschen. Danach habt ihr 3x Gift und 2x Blitz auf dem Feld.

Klingenmeister, Assassine, Stahl, Wolke, Mystiker

Welche Champions nutzt die Combo? Diese Combo kennt ihr bereits vom letzten Guide zur Meta. Sie profitiert vom Nerf am Phantomtänzer und ist deshalb aktuell noch stärker.

Eingesetzt werden 4 Klingenmeister und 3 Assassinen, ergänzt durch viele weitere Boni:

Yasuo – Wolke/Klingenmeister

Master Yi – Schatten/Mystiker/Klingenmeister

Sivir – Wüste/Klingenmeister

Nocturne – Stahl/Assassine + Klingenmeister durch ein Item

Kha’Zix – Wüste/Assassine

Qyana – [Wolke]/Assassine

Ergänzt werden die Champions durch:

Rek’Sai – Stahl/Jäger

Jannah – Wolke/Mystiker

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

4x Klingenmeister

3x Assassine

2x oder 3x Wolke

2x Stahl

2x Wüste

2x Mystiker

Welche Items benötigt die Combo? Zwingend notwendig für diese Combo ist ein Pfannenwender (Spatula). Dieser soll zu einer Klinge des gestürzten Königs werden, die an Nocturne geht. Außerdem nutzt ihr:

Nocturne – Guinsoos Wutklinge, Blutdürster

Sivir – Riesenschlächter, Roter Buff, Stille

Rek’Sai – Warmogs Rüstung, Drachenklaue

Wie läuft das Earlygame? Zu Beginn bietet es sich an nicht zu sehr auf die Combo zu spielen. Nutzt Wald/Druiden oder Jäger, um den Anfang zu überstehen. Bei letzterem könnt ihr Rek’Sai schon einsetzen.

Auf Level 6 versucht ihr dann die Combo zu bauen, vor allem wenn ihr bereits die Klinge des gestürzten Königs besitzt. Eine erste Combo ist dann:

Rek’Sai

Nocturne

Yasuo

Sivir

Aatrox

Qyiana und/oder Kha’Zix

Gibt es Alternativen? Das Build ist relativ starr, wobei man mit Qiyana und ihrem Elementar einige unterschiedliche Builds in Kombination mit Malphite oder einem Ozean-Champ bauen kann.

Alternativ kann man anstelle von Qiyana auch Zed als dritten Assassinen einsetzen.

Beschwörer, Assassine, Ozean, Mystiker

Welche Champions nutzt die Combo? Die Combo nutzt Beschwörer und Assassinen, um damit Feinde auszuschalten und viele eigene Einheiten aufs Feld zu bekommen. Sie besteht aus 5 Kern-Champions:

Yorick – Licht/Beschwörer

Azir – Wüste/Beschwörer

Zed – Blitz/Assassine/Beschwörer

Kha’Zix – Wüste/Assassine

Qiyana – X/Assassine

Diese werden ergänzt durch:

Nautilus – Ozean/Wächter

Nami – Ozean/Mystiker

Soraka – Lich/Mystiker

Diese Attribute werden von der Combo genutzt:

3x Beschwörer

3x Assassine

2x Ozean

2x Mystiker

2x Wüste

Welche Items benötigt die Combo? Auch in dieser Combo wird kein Gegenstand zwingend benötigt. Nützlich sind jedoch:

Kha’Zix – Schnellfeuer-Gewehr, Klinge der Unendlichkeit

Nami – Morellonomikon, Speer von Shojin

Zed – Schutzengel, Befreiungsschlag, Drachenklaue

Wie läuft das Earlygame? Im Earlygame setzt ihr entweder auf eine Druiden/Wald-Combo oder auf Ozean/Magier mit Vladimir und Syndra. Nutzt Thresh und Nautilus lange als Frontline, da beide Wächter sind.

Möglich ist auch eine frühe Combo aus den Beschwörern Zyra, Azir und Malzahar/Yorick/Annie. Wenn ihr eine frühe Annie findet, kann auch der Inferno-Buff hilfreich sein.

Thresh wird dann im Lategame gegen Nami getauscht, der übrige Beschwörer gegen Zed.

Gibt es Alternativen? Ja, das Build zählt zu den flexibelsten überhaupt:

Anstelle von Yorick kann Annie verwendet werden.

Wenn Qiyana Wolke als Herkunft hat, bietet sich Jannah als Ersatz für Soraka an. Generell lässt sich Jannah auch als neunter Champion gut einsetzen.

Ihr Nautilus gegen Singed im Lategame tauschen. Singed ist extrem stark und ihr verzichtet lediglich auf ein bisschen Mana durch den Ozean-Buff. Dieser Nachteil kann aber ausgeglichen werden, wenn Qiyana die Herkunft Ozean hat.

Als neunter Champion bietet sich ebenfalls Thresh an, um ihn und Nautilus als Frontline zu nutzen.