Manchmal zeigen Angebote auf Ebay oder Facebook-Marketplace, wie wichtig es ist, sich vor dem Kauf zu informieren. Dieser PC ist so ein Fall.

Was bietet er an? Dieser Fall, wie er vor einem Jahr auf Reddit im Unterforum PCMasterrace gepostet wurde, zeigt, wie absurd Deals für Gebraucht-PCs sein können. Denn zwischen gefordertem Preis und dem wahren Wert liegen umgerechnet fast 1.500 Euro. Die Hardware ist nämlich heute fast acht Jahre alt, damals dementsprechend sieben. Wie der Verkäufer dann sogar auf fast 3.000 Euro als Vergleichswert ähnlicher PCs kommt, ist nicht nachvollziehbar.

Sieben Jahre alte Hardware zum Premium-Preis

Was ist in dem PC verbaut? In dem PC steckt drin:

Intel Core i7 8700k

Nvidia Geforce GTX 1080 TI

32 GB, wahrscheinlich DDR4-Ram

Unbekanntes Mainboard, Sockel LGA1151

Wie viel ist die Hardware wert? Wer im Januar 2025 auf Ebay schaut, der findet die obige Gebraucht-Hardware ungefähr zu diesen Preisen:

CPU: um die 140 Euro, Ebay

GPU: etwa 180 Euro, Ebay

Arbeitsspeicher: ca. 40 Euro, Ebay

Passendes Mainboard: grob 50 Euro, Ebay

Letzten Endes liegt der Wert selbst mit Gehäuse und Kleinkram bei kaum mehr als 500 Euro. Der Verkäufer bietet also mit den angestrebten 1.800 Euro einen überteuerten PC an. Die im Angebot erwähnten 3.000 Euro als Preismarke für angeblich vergleichbare PCs sind nicht nachzuvollziehen.

Sogar im Vergleich mit den UVP-Preisen der Hardware von vor inzwischen acht Jahren wirkt der Preis überteuert. CPU und GPU kamen damals direkt bei Release auf gerade mal 1.200 Euro. Addieren wir noch etwas für Arbeitsspeicher, Mainboard und Windows 10, knacken wir so gerade die 1.500 Euro (via PCWelt und Chip). Selbst 2017 wäre dieser PC also ein gnadenloser Wucher gewesen.

Augen auf beim Hardware-Kauf

Fälle wie dieser zeigen, wie wichtig es ist, achtsam zu sein. Gebrauchte Hardware ist oft eine exzellente Idee, um sich kostengünstig ein neues Gaming-Setup zusammenzustellen. Ihr solltet jedoch immer die Preise gegenchecken. Wenn ihr nicht weiterwisst, könnt ihr in Foren wie auf Reddit in PCMasterrace oder BuildaPc nachfragen.

