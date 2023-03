Nach nur einem Tag löscht Steam das Spiel, bei dem eine Waifu eure Steuererklärung macht

Ehrlich gesagt haben wir auch keine Informationen. Tax Heaven 3000 durchlief den Standardprozess zur Verifizierung und war bereit, am 4. April online zu gehen, aber jetzt wurde es spontan entverifizert und von der Plattform entfernt. Das ist alles, was wir wissen.

Was war das für ein Spiel? Tax Heaven 3000 wollte die Sorge und die unangenehmen Gefühle, die man mit einer Steuererklärung verbindet, in ein niedliches Visual-Novel-Korsett kleiden. Während man der Anime-Dame Iris etwa Daten wie die eigene Sozialversicherungsnummer und das Einkommen verrät, öffnet sie sich immer mehr und entwickelt romantische Gefühle – im Grunde ein ganz typisches „Dating-Game“, das aber am Ende eine abgabefertige Steuererklärung erschaffen hätte.

