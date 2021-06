Talion sollte ein neues, großes PC-MMORPG werden – Stirbt jetzt, lebt aber auf Mobile weiter

Talion ist ein Mobile-MMORPG für Android und iOS, das aber grafisch eher an einen vollwertigen PC-Titel erinnert. Das Spiel bietet sowohl PvE als auch PvP. In e...

Angesichts solcher Bewertungen und Einschätzungen wundert es wenig, dass Talion schon wieder den Stecker zieht. Laut einer Ankündigung der Entwickler auf der Talion-Webseite und via Facebook ist schon am 19. Juli 2021 Schluss mit dem Spiel.

Was wurde aus Talion am PC? Doch schaut man sich Bilder und Videos von Talion auf dem PC an, so wird schnell klar, dass es sich um sehr optimistische Ankündigungen handelt. Denn die Grafik sieht keineswegs nach Next-Gen aus, vielmehr scheint die Präsentation aus dem letzten Jahrzehnt zu stammen. Ein User unter einem Trailer auf YouTube sagte sogar „Also die Grafik ist wirklich atemberaubend, für das Jahr 2002!“

